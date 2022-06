Le bitcoin passe brièvement sous les 25 000 dollars

Avec les cryptomonnaies, "il y a beaucoup d’argent à se faire et cela séduit les jeunes Africains"

Sur ce jeune continent de plus en plus connecté, les cryptomonnaies ont le vent en poupe. Plusieurs facteurs l’expliquent. Une chronique d'Emmanuel Sukadi A Sukadi, doctorant-assistant à la Faculté Warocqué d'Economie et de gestion (FWEG, UMons).