Meta ouvre une "académie du métavers" en France

Meta Platforms, la société mère de Facebook, va créer en France, en collaboration avec un organisme de formation numérique, une "académie du métavers". Le cours devrait être opérationnel avant le début de la nouvelle année universitaire, selon les entreprises.

Le métavers est considéré comme l'une des principales évolutions technologiques majeures. Il désigne un monde numérique qui vise à imiter la vie réelle par le biais de la réalité augmentée ou virtuelle. Ce faisant, le web passe de la 2D à la 3D. L'objectif du cours de première année est de former gratuitement une centaine d'étudiants à deux rôles, celui de développeur de technologies spécialisées et celui de technicien de support, a déclaré Laurent Solly, vice-président de Meta pour l'Europe du Sud. La méthode d'enseignement personnalisée s'articule autour de projets axés sur le monde 3D et les interactions dans les univers virtuels, a ajouté Frédéric Bardeau, cofondateur et dirigeant de Simplon, la société française partenaire de Meta.

L'académie Meta, qui est basée dans la capitale Paris et dans d'autres villes telles que Lyon, Marseille et Nice, formera 20 étudiants par ville chaque année. Une attention particulière sera accordée à la diversité. Selon M. Solly, l'objectif est que 30 % de la première promotion soit composée de femmes.

En octobre 2021, Meta a déclaré qu'elle prévoyait de créer quelque 10 000 emplois en Europe sur cinq ans pour construire le métavers, la nouvelle priorité stratégique du géant technologique américain. Selon Meta, à l'avenir, les compétences que les employeurs exigent de leur personnel seront étroitement liées au métavers.

Selon Meta et Simplon, 80 % des emplois qui seront disponibles en 2030 n'ont pas encore été inventés. Selon eux, cela souligne la nécessité d'élaborer dès maintenant des programmes de formation.