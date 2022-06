Une page se tourne: "Internet Explorer prend sa retraite ce mercredi 15 juin"

Nostalgie, quand tu nous tiens ! Le navigateur historique de Microsoft va officiellement tirer sa révérence. Dans un article blog, le géant a annoncé la nouvelle: "Internet Explorer prend sa retraite ce mercredi 15 juin". Une nouvelle qui n'étonnera pas les puristes car la multinationale avait déjà annoncé cet adieu dès 2021. Toujours est-il que le navigateur web emblématique des années 2000 aura bercé une bonne partie de l'adolescence des pros d'aujourd'hui.

Comment expliquer ce changement? Selon Microsoft, "nous en sommes à la prochaine étape du voyage", explique l'entreprise. L'avenir se trouvera désormais dans Microsoft Edge "qui offre une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne qu'Internet Explorer."

Surtout, il était temps pour la marque de débroussailler un navigateur qui était vétuste et qui n'attirait plus personne avec seulement 0,64% de part de marché en mai 2022 dans le monde. Tandis que Google Chrome reste l'indétrônable leader avec 65% et Safari le second avec 19% selon les chiffres de Statcounter.

©D.R.

Incroyable lorsque l'on sait que lors de son apogée, Internet Explorer surpassait ses concurrents avec plus de 95% de parts de marché. Mais cette domination du marché aura des conséquences. Et les régulateurs américains accusent Microsoft dès 1998 d'user de pratiques "agressives et anticoncurrentielles" pour maintenir son monopole.