C'est ce qu'a annoncé mardi le régulateur des télécommunications, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Enchères pour la 5G et Cie: l'Etat va empocher pas moins de 1,2 milliard d'euros

Le régulateur belge des télécommunications, l'IBPT, a clôturé ce lundi la phase principale de la mise aux enchères du spectre radioélectrique. En clair, elle a pu vendre des blocs de spectre poyur les ondes 5G mais également des réseaux antérieurs (2G, 3G...). Le tout a permis de rapporter pas moins de 1,202 milliard d'euros à l'Etat.

"Cinq opérateurs, à savoir Citymesh Mobile SA, Network Research Belgium SA, Orange Belgium SA, Proximus SA, et Telenet Group SA, ont participé à la mise aux enchères et ont chacun pu acquérir une partie du spectre radioélectrique avec lequel ils définiront le paysage des télécommunications mobiles pour les 20 prochaines années. Les revenus de 1,2 milliard d’euros ont été supérieurs de 468,5 millions d’euros par rapport au prix d’entrée fixé avant le début de la mise aux enchères, et ce, en raison de surenchères lors de la mise aux enchères composée de tours successifs avec des prix croissants. Ces revenus seront probablement encore majorés des revenus d’une phase de positionnement de ces bandes. La mise aux enchères de la bande 1400 MHz doit encore avoir lieu ensuite", a précisé l'IBPT.

