Le paiement avec les chèques Edenred peut désormais se faire par Apple Pay

Les détenteurs de bons d'achat Edenred peuvent désormais les utiliser avec le service de paiement Apple Pay sur les iPhones et autres smartphones.

Les utilisateurs peuvent désormais associer leur carte Edenred à Apple Pay, indique l'émetteur de chèques-repas et autres chèques dans un communiqué de presse. Il leur suffit ensuite de tenir leur iPhone ou leur Apple Watch à proximité d'un terminal de paiement pour effectuer un paiement sans contact.

Toutefois, cela n'est possible que dans les magasins qui acceptent les chèques et qui sont également membres du réseau Mastercard. Les paiements en ligne sont également possibles via Apple Pay.