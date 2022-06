Campus 19 et sa formation "au taux d'emploi de 100 %" vont débarquer à Anvers

Campus 19, membre du réseau Ecole 42, va ouvrir un second site en Belgique. Après Bruxelles en 2018, Campus 19 va désormais s'installer à Anvers. Avec son ambition assumée de vouloir agir à l'échelle nationale, l'arrivée du réseau en terre anversoise était "naturelle", précise un communiqué de presse. "Dans la plus grande ville de Flandre, nous allons contribuer à augmenter le taux d'emploi et à répondre aux besoins des entreprises. A Anvers, il y a des emplois sans candidat et des gens sans emploi. Lors du dernier trimestre de 2022, il y avait des centaines de postes vacants à Anvers dans le secteur de l'informatique."



Fondé par Ian Gallienne et John Bogaerts, Campus 19 est une école de codage qui vise à combler le déficit en personnel qualifié dans le domaine de l'informatique. Le réseau international compte aujourd'hui 44 campus dans 26 pays avec au total plus de 15 000 étudiants. "Il n'y a pas de condition de diplôme pour accéder à 19. La méthode d'apprentissage se fait de pair à pair, combinée à de la gamification et à un décloisonnement temporel. Le campus est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, et est accessible à partir de 18 ans sans limite d'âge", détaille l'organisme. "A date, 100% des participants ont trouvé un job. 15% des participants n'avaient pas de diplôme de l'enseignement secondaire et 30% étaient des demandeurs d'emploi avant de rejoindre 19. Cette formation, reconnue par le Forem, Bruxelles Formation et le VDAB, est gratuite, exigeante et requiert la rigueur nécessaire pour arriver au bout du cursus de 1 à 3 ans."

Dans les bâtiments de DPG Media

A Anvers, le nouveau campus va prendre place dans les bâtiments de DPG Media, l'un des investisseurs historiques aux côtés de GBL, Belfius, Deloitte, Proximus, Interparking, RTL et la Fondation 4Wings. "L'ouverture d'Anvers est rendue possible grâce à un financement innovant et sociétal de Belfius Banque et Belfius Investments Partners, et d'un groupe de sept nouveaux sponsors que sont Duvel Moortgat, Johnson and Johnson, Hubo, Port of Antwerp Bruges, Lifeworld, SD Worx et Digipolis."

Le campus comptera 150 places et sera accessible à partir du 17 octobre 2022. "Lorsque nous avons créé Campus 19 en 2018, le premier campus du réseau de 42 en dehors de la France, notre objectif commun était de créer des jobs et d'apporter une réponse aux besoins de travail. On a voulu un modèle de financement par les entreprises qui pourraient offrir des jobs de qualité. Les nouveaux développements annoncés aujourd'hui vont définitivement dans ce sens", se félicitaient les deux fondateurs.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de Campus 19.