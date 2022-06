Google va payer pour obtenir des informations de Wikipedia : du changement pour les utilisateurs ?

Google va payer l'encyclopédie en ligne Wikipedia pour les morceaux de texte du site que le moteur de recherche place dans ses résultats. Le moteur de recherche affiche souvent des informations provenant du site web gratuit à côté de ses résultats de recherche, mais ne mentionne pas toujours la source. Ceci dérange la fondation à l'origine de Wikipédia, la Wikimedia Foundation, qui a désormais mis en place une division commerciale.

Google est désormais le premier client payant de la branche commerciale de Wikimedia (Wikimedia Enterprise). Wikipédia, l'un des sites web les plus visités au monde, est gratuit et maintenu principalement par des bénévoles. Le nouvel accord avec Google n'y changera rien.

Actuellement, Wikipédia dépend principalement de dons pour ses finances, notamment de la part de Google. Wikimedia ne divulguera pas le montant impliqué dans le nouvel accord. L'organisation a également conclu un nouvel accord avec l'organisation à but non lucratif The Internet Archive, dont le site Wayback Machine préserve les anciennes pages web à des fins de recherche. Ce site pourra utiliser gratuitement les services commerciaux de Wikipédia.