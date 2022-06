Accueil Economie Digital Le nouvel opérateur Digi Mobile veut "casser les prix" en Belgique, mais pourra-t-il vraiment le faire ? La Belgique tient, enfin, son quatrième opérateur. Qui promet d'être férocement concurrent au trio Proximus-Telenet/Base-Orange. Mais dans un marché aussi particulier et dur d'accès que le nôtre, Citymesh-DIGI Mobile peut-il vraiment donner ce coup de pied tant attendu dans la fourmilière endormie ? Alexis Carantonis Rédacteur en chef de www.dhnet.be Digi s'est déjà installé avec succès dans plusieurs pays européens. ©BELGA/SHUTTERSTOCK

On y est enfin: la Belgique s'apprête à accueillir un nouvel opérateur mobile. L'heureux élu ? Une joint-venture entre l'entreprise belge CityMesh (propriété de Cegeka, et jusqu'ici active dans les solutions Telecom dédiées aux entreprises et professionnels) et l'entreprise roumaine Digi, qui s'occupera de convaincre le grand public avec des offres dédiées aux particuliers. Dans les médias comme la bouche des politiques, l'emphase était de mise : on nous vend, déjà, des baisses de prix spectaculaires opérées par Digi....