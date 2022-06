Des pirates informatiques volent 100 millions de dollars à cause de la faille d'un "pont crypto"

Des pirates informatiques ont réussi à voler environ 100 millions de dollars sur une plateforme de cryptomonnaie. Ils ont exploité une faiblesse dans un "crypto-pont", une plateforme qui fait le pont entre deux cryptomonnaies différentes et permet ainsi des échanges mutuels. Les pièces numériques ont été retirés des poches d'Harmony. Via Twitter, la société a indiqué que son "pont Horizon" a été visité par des invités indésirables. Harmony travaille maintenant avec les autorités et des spécialistes pour identifier les criminels et récupérer le butin.

Grâce à Harmony Bridge, un utilisateur peut échanger des pièces numériques entre différentes blockchains, le principe informatique décentralisé qui sous-tend les pièces numériques et qui fonctionne grâce à un réseau d'ordinateurs. Par exemple, les transactions entre "Ethereum" et "Binance" sont possibles.

Il s'agit déjà de la troisième "fissure de pont" majeure en quelques mois. En février, plus de 300 millions de dollars ont été volés à "Wormhole" et un mois plus tard, environ 620 millions de dollars ont été volés à "Ronin Bridge".