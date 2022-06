Proximus connecte l'Atomium à la fibre et renforce sa position face à la concurrence. De là à devenir monopolistique ?

Ce lundi matin, Proximus a voulu taper fort en faisant de l'Atomium le millionième bâtiment connecté à sa fibre. Pour marquer le coup, l'opérateur l'a annoncé dans une conférence "100 % en présentiel". Ce qui est désormais rare. En particulier dans l'industrie du numérique.

En présence du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre des Télécoms Petra De Sutter, du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, le CEO Guillaume Boutin s’est donc félicité d’avoir accéléré le mouvement dans le déploiement de la fibre, afin de faire de Proximus un acteur incontournable dans l’avenir des télécoms en Belgique.

Si le Premier ministre a salué les effets positifs du déploiement de la fibre pour l’emploi (3 000 postes créés et autant dans le viseur dans les prochaines années), la ministre des Télécoms a rappelé les besoins de réduire au maximum les zones blanches.

Philippe Close a quant à lui profité du moment pour rappeler que la capitale européenne ne pouvait plus traîner sur ce sujet. "Bruxelles est une capitale mondiale diplomatique. Tout le monde nous regarde. Un dirigeant européen (Emmanuel Macron, NdlR) disait que l'Otan était en état de mort cérébrale encore récemment… mais désormais, les sommets s'y enchaînent. Et il y a énormément d'entreprises qui ont aussi besoin de connectivité. Il fallait cette fibre. Proximus fait du bien au pays et l'Atomium est le symbole de ce défi", s'est-il exclamé.

Devenir incontournable

Pour Proximus, c’était aussi l’occasion de rappeler le rôle incontournable que l’opérateur veut avoir à l’avenir. Et ce alors que le marché s’ouvre officiellement à la concurrence, avec l’arrivée concrétisée de Digi, qui a remporté une partie des enchères pour le réseau mobile et devrait ainsi devenir le 4e opérateur mobile grand public à l’avenir, aux côtés de Citymesh.

"Il y aura de la concurrence, mais on veut apporter le meilleur. Et la frugalité est importante, il n'y a pas de sens à créer plusieurs réseaux de fibre sur les zones les moins densément peuplées. Mettons nos forces en commun", appelle, en utilisant adroitement l'argument écologique, Guillaume Boutin. Il en profite tout de même pour tacler le nouvel entrant : "Je ne vais pas faire la stratégie de Digi… Ce qui est certain, c'est qu'il y aura les acteurs de références, premium, comme Proximus, et les autres".

Quoi qu’il en soit, Proximus a mis 5 milliards d’euros sur la table pour déployer la fibre avec l’objectif de couvrir 70 % de la population d’ici 2080 en internet haut débit (réseau gigabit). Et si les investissements du genre, dans le secteur télécoms, refroidissent parfois les investisseurs, le titre Proximus ne semblait pas en souffrir et naviguait dans le vert ce lundi, alors que l'opérateur assoit sa position pour le réseau fixe à l'avenir.

Enfin, cela permet aussi à l'opérateur de réaffirmer son ambition de concurrencer, au niveau local, les big techs américaines, histoire de ne pas se laisser dicter la marche technologique. "Cette capacité permettra d'obtenir un réseau plus sécurisé, dans un cloud souverain belge, avec une chaîne sécurisée", lance effectivement Guillaume Boutin, qui annonce des tests de sécurisation quantique d'ici la fin de l'année. Rien que ça.