La Région bruxelloise va se doter d’un pôle d’excellence en intelligence artificielle

La Région bruxelloise poursuit sa marche en avant sur le terrain, de plus en plus stratégique, de l'intelligence artificielle (IA). Après l'annonce, au printemps 2021, de la mise sur pied d'un Institut d'intelligence artificielle pour le bien commun en partenariat avec l'ULB et la VUB (institut connu sous le nom de "Fari"), une autre initiative vient d'obtenir le feu vert qu'elle attendait pour se concrétiser : le projet "sustAIn.brussels" (avec "AI" comme "Artificial Intelligence" et "sustain" pour "durable").

Soutenu par Barbara Trachte (Écolo), secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique et à la Recherche scientifique, ce projet est porté par un consortium affichant à la fois une importante expertise et une grande complémentarité au sein de l’écosystème technologique bruxellois : deux acteurs académiques de pointe dans le numérique et l’intelligence artificielle (ULB et VUB), deux entités spécialisées dans le soutien aux entreprises (Sirris et Agoria) et BeCentral, acteur qui apportera son expertise en matière de formation et réseautage.

Une IA au service de la transition

"Nous avons reçu le feu vert de la Commission européenne. Le contrat de cofinancement sera signé d'ici l'automne", nous a fait savoir, en primeur, Barbara Trachte. Ce projet, dont l'ambition est de "former un pôle d'excellence en intelligence artificielle à Bruxelles au service de la transition", est le résultat d'un appel à candidatures lancé par la Commission européenne. "Le gouvernement bruxellois avait déposé en 2020 une candidature pour créer un European Digital Innovation Hub (EDIH) à Bruxelles". Il est prévu d'ouvrir une centaine de digital hubsau sein de l'Union européenne. Leur objectif est de créer des "guichets uniques" pour aider les entreprises, en particulier les PME, à se numériser.

"On aurait pu faire un digital hub sur beaucoup de thématiques différentes, expose Barbara Trachte. Mais être bon dans un peu tout, ce n'est pas très utile et efficace économiquement. On a donc identifié, avec les partenaires du projet, les forces et les faiblesses de l'écosystème bruxellois, ainsi que les avantages comparatifs que Bruxelles pouvait avoir par rapport à d'autres régions. C'est ainsi que le choix s'est porté sur l'intelligence artificielle". Un choix fait en cohérence à la fois avec les travaux de Fari (opérationnel depuis une bonne année), mais aussi avec les options prises dans le plan régional d'innovation et la stratégie de transition économique "Shifting Economy".

Le nouveau hub bruxellois bénéficiera d'un budget annuel de 1,4 million d'euros financé, à parité, par la Région bruxelloise et la Commission européenne. Ce financement est garanti pour une première période de trois ans (soit 4,2 millions au total). Installé sur le campus numérique de BeCentral, au centre de Bruxelles, le European Digital Innovation Hub (EDIH) devrait devenir opérationnel d'ici la fin de l'année. "Dès que le contrat de financement aura été signé (avec la Commission européenne), on lancera le hub", dit Mme Trachte.

Complémentaire à l’institut “Fari”

Concrètement, le consortium sustAIn.brussels travaillera sur cinq objectifs stratégiques : encourager et faciliter l'innovation au service de la transition économique, sociale et environnementale ; contribuer à la reprise économique ; renforcer le leadership bruxellois en intelligence artificielle ; devenir une passerelle vers l'Europe pour les entreprises bruxelloises; faciliter la numérisation de l'industrie bruxelloise.

Le hub jouera le rôle de "porte d'entrée" vers le numérique et l'IA pour les entreprises (et, en particulier, les PME). "Les services seront gratuits et personnalisés", assure la secrétaire d'Etat. Au-delà des services qu'il délivrera lui-même, le hub facilitera l'accès des entreprises bruxelloises aux réseaux de BeCentral, d'Agoria, de Sirris, de Fari, de l'ULB et de la VUB. Des connexions seront en outre possibles avec les autres hubs européens. "On veut favoriser une intégration maximale entre les différents acteurs, bruxellois et européens, de l'innovation et de la recherche pour les mettre au service des entreprises".

Barbara Trachte insiste sur la complémentarité entre sustAIn.brussels et Fari. "Le hub est destiné spécifiquement aux entreprises, avec l'ambition de les aider de façon très concrète, alors que le Fari a des missions et des objectifs sociétaux beaucoup plus larges". Par ailleurs, la priorité donnée à l'IA ne signifie pas que les autres technologies et thématiques seront délaissées. Le hub conseillera et accompagnera les PME sur l'ensemble des aspects de la numérisation.

Numérisation responsable

"La numérisation est un facteur important de développement économique, de maintien et de rapatriement d'activités productives, poursuit, plus globalement, la secrétaire d'Etat bruxelloise. Utilisé à bon escient, il constitue aussi un accélérateur pour la transition économique et climatique. Nous voulons mener une numérisation intelligente, ce qui passe par de la formation et de l'accompagnement, mais aussi par des choix pertinents en matière environnementale. Certaines solutions sont meilleures que d'autres (en matière de matériel, de consommation d'énergie, etc.). À ce propos, nous avons d'ailleurs déjà une expertise sur le territoire bruxellois avec l'Institut du numérique responsable". Bruxelles, déjà classée comme Innovation Leader au niveau européen, veut accentuer ses efforts dans ce domaine.

La Région bruxelloise est également un centre de référence dans le numérique : le secteur représente 7,6 % du PIB bruxellois (1,4 % du PIB en Wallonie et 2,6 % en Flandre) ; il emploie près de 30 000 personnes (dont 10 % au sein de 400 start-up). Enfin, comme souligné plus haut, la numérisation de l’économie est l’un des piliers de la stratégie “Shifting Economy” adoptée le 31 mars par le gouvernement bruxellois.