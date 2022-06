"Le Fédéral doit compléter l’offre d’Itsme" pour éviter "d'être totalement dépendant"

Depuis qu'elle a été lancée il y a 5 ans, l'application d'identité Itsme créée par les grandes banques du pays et les opérateurs télécoms a déjà été utilisée par 6,5 millions de Belges. Son utilisation la plus connue est celle de la déclaration d'impôt via le Tax-on-web où le contribuable peut se connecter au FAS (Federal Authentification System) en toute sécurité. Une telle connexion a été réglée dans un arrêté royal entré en vigueur en 2017, qui fixe les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques.

Les autorités fédérales paient une indemnité pour donner accès au FAS via Itsme. En 2018, cette indemnité était de 200 000 euros (pour 331 000 utilisateurs). Elle est passée à 350 000 euros en 2021 (pour 3,8 millions d'utilisateurs). Un plafond a été prévu de 450 000 euros. "C'est un montant dérisoire par rapport au service proposé", commente le secrétaire d'Etat à la digitalisation Mathieu Michel (MR).

Il se fait qu’Itsme a aussi été utilisé dans le cadre de la crise sanitaire et en particulier pour l’appli CovidSafe. Le “hic”, c’est qu’Itsme a été utilisé sans passer par le FAS. L’arrêté royal qui encadre les indemnités n’était pas d’application. C’est le système proposé par Itsme notamment par le secteur financier (par exemple pour avoir accès à son compte bancaire) qui a été choisi. Pour le CovidSafe, Itsme a dès lors voulu se faire payer via des commissions plutôt que par forfait, ce qui a entraîné un coût jugé impayable par Frank Robben, l’homme qui est derrière l’appli CovidSafe et qui est administrateur général de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et de la plateforme eHealth. Frank Robben aurait même voulu modifier l’arrêté royal pour limiter le coût d’Itsme. Selon nos informations, ce prix se monterait à environ 800 000 euros.

Mathieu Michel, lui, n'est pas sur la même longueur d'onde que Frank Robben. "Ne pas passer par le FAS pour le CovidSafe est un choix que je n'aurais pas fait. Car ce n'est pas le même niveau de sécurité. Et en plus, cela coûte plus cher", nous explique-t-il.

Carte d’identité virtuelle en 2023

Loin de lui l'idée de critiquer Itsme "qui est génial" mais qui doit être "complété" par une carte d'identité virtuelle mise sur pied par les autorités publiques et qui apportera davantage de fonctionnalités. "Le plus haut niveau d'identification doit être garanti par l'Etat. C'est une fonction régalienne. Il faut se battre pour que l'identité virtuelle soit une prérogative de l'Etat fédéral. Il ne faudrait pas que l'identité devienne une compétence régionale", estime le secrétaire d'Etat. Tout comme il trouve plus "prudent" de ne pas être "totalement dépendant" d'une société privée comme Itsme pour des fonctions d'identification.

Le secrétaire d'Etat annonce l'arrivée de cette carte d'identité virtuelle "courant 2023". Elle devrait prendre la forme d'une appli téléchargeable sur son téléphone portable comme c'est le cas pour Itsme.