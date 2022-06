Dès ce vendredi, vous pourrez (vraiment) vivre sans cash : le contournement de l'obligation de proposer les paiements électroniques "est devenu difficile et dangereux"

Parmi les grands changements opérés à partir du 1er juillet, il en est un qui concerne indistinctement tous les consommateurs, qu’ils se rendent dans un commerce, un restaurant, un garage, une bibliothèque, une administration, sur un marché, chez un médecin… : ils devront désormais se voir proposer le choix de payer en liquide ou via un système de paiement par voie électronique ou numérique.

La plupart des consommateurs se rendront à peine compte de cette réforme tant il est vrai que la grande majorité des entreprises et professions libérales leur offrent déjà le choix entre carte ou cash. Notamment depuis le Covid, où l’échange de pièces et billets était inquiétant. La réforme ne sera somme toute flagrante que pour certains irréductibles…

Le point sur la question avec le SPF Économie, Febelfin et l’UCM.

1. Pourquoi une aussi large obligation ?

L'objectif de ce "cash ou carte" est de ne pas obliger les consommateurs à avoir du cash sur eux, ni à devoir aller en chercher s'ils n'en ont pas. Elle ne vaut, bien entendu, que si elle est généralisée. Quel est l'intérêt de garder du cash pour certaines dépenses et pas pour d'autres ?"C'est une évolution positive, note Étienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. Le consommateur doit avoir le choix. Mais rien ne l'empêche de payer en liquide. Le cash ne peut d'ailleurs pas être refusé, sauf dans certains cas exceptionnels (montant disproportionné, soupçon de faux…)."

Au grand public qui pense que cette obligation permet aussi de renvoyer le "black" aux oubliettes, les professionnels répondent d'une même voix que le cash n'est pas mort, puisque l'obligation vaut pour les deux modes de paiement. "Et puis, parfois, n'accepter que du cash oblige certains consommateurs qui n'en auraient pas en poche à arrêter de consommer - une glace, un dernier verre… Et donc à faire perdre du chiffre d'affaires", soutient Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin.

2. Quelles sont les "entreprises" concernées ?

"Cette obligation de choix de paiement est imposée à tous ceux qui sont en relation commerciale avec des consommateurs", résume Étienne Mignolet. Si l'on pense d'emblée à des commerçants, la liste est bien plus étendue puisqu'il s'agit de "toutes les personnes physiques ou morales poursuivant un but économique de manière durable". Quels que soient leur taille (de l'hypermarché au marchand de frites) et leur statut (professions libérales, administrations, associations...). "Les piscines, bibliothèques, centres culturels, clubs sportifs sont aussi concernés", détaille-t-il.

3. Quelles sont les formes de paiement possibles ?

Pour répondre à cette obligation, toutes les solutions techniques disponibles sur le marché (terminaux de paiement fixe ou portable, paiements sans contacts par smartphone…) sont possibles. "Les entreprises sont libres de choisir la technologie qui leur semble la plus appropriée, en fonction de leur réalité économique et des spécificités de leur clientèle", cadre Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM, dont c'était l'une des revendications.

"Les virements sont également autorisés, sourit Rodolphe de Pierpont. Depuis qu'ils peuvent être instantanés, ils participent au même principe de paiement digital. En tant que fédération, on travaille depuis des années à développer des solutions de paiement modernes et efficaces, qui allient sécurité et facilité. À ce titre, en Belgique, on est d'ailleurs parmi les précurseurs." Ces dernières années, il y a en effet eu pas mal d'évolutions : applications via QR code telle que Payconiq, paiements sans carte… Quoi qu'il en soit, et quel que soit le système, il est interdit de facturer des coûts supplémentaires aux clients en cas de paiement électronique.

4. Le coût, numéro un des réticences des commerçants

"Au tout début, cette obligation a été mal perçue car les commerçants ont cru qu'on allait leur imposer des systèmes coûteux, indique Pierre-Frédéric Nyst. Que le choix dépende d'eux seuls a calmé les réticences. Que les paiements en cash soient toujours autorisés va sans doute calmer les irréductibles." Parmi les plus rétifs à proposer une alternative au cash, certains métiers sortiraient du lot : coiffeurs, antiquaires, monde agricole (sur les marchés ou à la ferme), marchands ambulants, médecins, avocats… "Pour certaines professions libérales, il y aura une part de révolution dans cette obligation, reconnaît-il. Mais c'est aussi une question de génération. À laquelle s'ajoutent les éternels rabiques qui ont peur qu'on en sache trop sur eux. Mais, dans l'ensemble, on constate que beaucoup répondent déjà à cette obligation."

5. Que faire si le choix entre cash et carte n’est pas proposé ?

"D'emblée, nous avons demandé un délai de tolérance, pointe le président de l'UCM. Il faut informer avant de sanctionner. Si l'inspection économique va chez un coiffeur le 1er juillet et verbalise, cela va être dur à accepter." Le SPF Économie en est tout autant convaincu. "C'est l'inspection économique qui sera chargée du respect de l'obligation, confirme Étienne Mignolet. Mais elle débutera par une phase de sensibilisation et d'avertissement."

Avec ceci que les inspecteurs n'ont pas les moyens de pousser autant de portes. S'ils entreprennent une enquête, ce sera sans doute orientés par les consommateurs. "Ils peuvent signaler le refus de proposer deux modes de paiement via le point contact du SPF Économie comme ils peuvent le faire pour une pratique trompeuse, déloyale, agressive, une tentative d'arnaque ou une arnaque. Il ne s'agit pas d'une plainte, mais d'un signalement", insiste-t-il. Afin d'informer et de sensibiliser tant les consommateurs que les entreprises, le SPF Économie va d'ailleurs lancer dans les prochains jours une campagne d'information et de sensibilisation sous le slogan "Let's pay digital !"

-> Redécouvrir notre dossier spécial: "LA FIN DU CASH"

Le coût du paiement par carte dépasse parfois le bénéfice

Certains secteurs ont la réputation de ne pas aimer les paiements électroniques, mais à y regarder de plus près, c'est plutôt logique. Ainsi, nous explique Patrick Dumont, vice-Président de la fédération des coiffeurs, "la possibilité de payer de manière électronique existe depuis des années dans le secteur. Mais en pratique, il est clair que les coiffeurs rechignent à accepter des paiements par cartes de crédit. Si vous devez accepter un tel paiement pour 20 euros, vous ôtez 21 % de TVA et vous tenez compte de 10 % de marge, il faut encore déduire 2 ou 3 % de frais pour l'utilisation de la carte de crédit".

Le secteur serait donc en ordre de marche en la matière ? "Oui, on n'a pas eu de réactions particulières à propos de cette nouvelle disposition. Et puis, il existe des alternatives comme Payconiq. La version light que j'utilise a pour seul inconvénient de générer une ligne par transaction dans les relevés bancaires par la suite. Mais c'est un moindre mal. Il suffit de viser un QRcode et de finaliser la transaction".

Enfants, personnes âgées et pourboires

Et, qu'en pensent les clients ? Patrick Dumont explique encore : "Pour de faibles montants, beaucoup de clients préfèrent régler en liquide, et puis, cela leur permet aussi au passage d'offrir un pourboire aux collaborateurs dans les grands salons. En outre, explique encore Patrick Dumont, une partie de la clientèle n'utilise pas de carte. Les jeunes enfants qui viennent seuls se faire couper les cheveux dans le salon proche de chez eux reçoivent de l'argent de leurs parents et règlent leur dépense de cette façon. C'est pareil pour la clientèle plus âgée qui souffre des difficultés de contacts avec le monde bancaire et préfère payer en liquide".

Patrick Dumont explique encore, en marge de la problématique des paiements, que le secteur fait toujours face à un recul de 30 % de son chiffre d'affaires. "Pas mal de personnes du secteur ont travaillé dans l'ombre durant la crise Covid, allant coiffer les clients chez eux, tout en bénéficiant du chômage économique. Les habitudes se sont installées… Je crains fort que le secteur ne soit confronté à une situation dangereuse en septembre, octobre, lorsque les mesures de chômage économiques seront interrompues".

“Black box” officielle

Dans le secteur de la restauration, on nous indique que la crise a forcé les récalcitrants à faire installer la "black box" officielle, et que dès lors, le contournement de l'obligation de proposer les paiements électroniques "est devenu difficile et dangereux. De plus, durant la crise sanitaire, pour bénéficier des indemnités liées à la fermeture obligatoire des établissements, il fallait être en possession de ladite black box".

Pour Xavier Deville, président de la fédération des libraires Prodipress, "ce type de paiement est proposé pratiquement dans toutes les librairies. Mais ce que nous perdons avec cette nouvelle règle, c'est le montant minimal que nous pouvions demander aux clients. Nous aurions souhaité le conserver, parce que sur de tout petits montants à faible marge, le coût de la transaction électronique dépasse le bénéfice… L'avantage du montant minimal de 5 ou 10 euros, laissé au choix des libraires, permettait de sensibiliser les clients au poids du coût des transactions. Cela coûte souvent quelques centaines d'euros par mois aux libraires. Mais on s'y est habitués. Durant la crise sanitaire, les paiements électroniques sont passés de 40, 50 % des transactions, à 60, 70 % aujourd'hui".

"Certains modes de transactions comme Payconiq nous coûtent 6 centimes par opération, mais peuvent prendre du temps alors que nous exerçons un métier dans lequel on connaît des périodes de rush où les secondes sont importantes". Et… du côté des clients ? "Il y a de tout. Les jeunes qui trouvent anormal de ne pas pouvoir payer une sucette Chupa Chups de 25 centimes avec une carte de débit, et les joueurs qui préfèrent payer leurs mises en cash pour qu'elles n'apparaissent pas sur leur décompte bancaire…"

Cela étant, nous explique le libraire Maurizio Lauria, "tout le monde a une carte de paiement. Et si les paiements par smartphone ne coûtent rien, tout le monde ne dispose pas nécessairement d'un appareil".