Thales et Google mettront en service en 2024 leur offre de "cloud de confiance" pour les données sensibles françaises, ont-ils annoncé jeudi, une semaine après l'annonce similaire d'un trinôme associant Orange, Capgemini et Microsoft.

Données sensibles : Thales et Google annoncent leur "cloud de confiance" pour 2024

Ce nouveau service, baptisé S3NS, sera proposé "dès le deuxième semestre 2024" avec une "localisation des données et des charges de travail en France", selon le communiqué de Thales et Google.

Comme l'offre d'Orange et Capgemini (dénommée Bleu), S3NS doit permettre à l'État et aux entreprises d'avoir accès à la technologie d'un géant américain du net, sans lui confier de données.

Les infrastures utilisées seront en effet la propriété d'Orange-Capgemini et de Thales, qui les exploiteront en leur nom propre et avec leur propre personnel, tout en utilisant les outils logiciels mis à leur disposition par Microsoft et Google.

Le montage permet notamment d'éviter que les données sensibles ne tombent sous le coup des lois extra-territoriales des États-Unis.

Gamme de services étendue

Selon le "Cloud Act" de 2018 par exemple, les opérateurs américains peuvent être contraints de livrer aux autorités de leur pays des données appartenant à leurs clients, même si celles-ci ne sont pas stockées aux États-Unis.

Les services de Bleu et S3NS seront en concurrence avec ceux d'OVHcloud, d'Outscale et d'Oodrive. Ces trois opérateurs français satisfont également aux conditions de sécurité du "cloud de confiance", mais ils n'offrent pas une gamme de services aussi étendue que leurs concurrents américains.

Le service de "cloud" est devenu le pilier de l'informatique moderne.

Il permet aux entreprises et aux institutions de réduire drastiquement leur parc informatique en se reposant sur l'infrastructure mutualisée des opérateurs de "cloud".

Les géants incontestés du secteur sont Amazon Web Services, Microsoft et Google, qui commencent à peine à être concurrencés au niveau mondial par des acteurs chinois comme Alibaba.