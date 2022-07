"La facture électronique est le principal enjeu pour les entreprises d'ici 2 à 3 ans"

En termes de digitalisation, la Belgique se classe relativement bien. D’après l’indice DESI (Digital Economy and Society Index), elle arrive en 12e position sur les 27 pays que compte l’Union européenne. Pour les entreprises, elle se hisse même à la 6e place.

La société belge Isabel, qui se définit comme une fintech proposant une gamme de solutions financières, a voulu aller au-delà de ce constat et mieux comprendre où résidaient les forces et les faiblesses numériques des entreprises belges. Fin 2021, elle a mené une enquête auprès de 1 500 directeurs financiers et 100 comptables dont les résultats et l'analyse ont été révélés en exclusivité à La Libre.

Il en ressort que la digitalisation est un processus jugé incontournable puisqu'une large majorité des entreprises (67 %) considèrent qu'à terme, l'ensemble des tâches routinières seront complètement numérisées. "C'est une indication d'une attente de changement de profil" qui va aller de pair avec "une demande croissante de services pour accompagner cette digitalisation", commente le CEO d'Isabel Group, Jean de Crane.

Technologie Excel

Une majorité d'entreprises (52 %) se dit aussi inquiète sur la cybersécurité, sans toutefois que cela ralentisse leur processus de digitalisation. "L'élément sécurité est un sujet criant. Un focus devra d'ailleurs être donné sur ces problèmes", commente Jean de Crane.

Il y a trois thèmes où les entreprises considèrent que les fintechs peuvent les aider à apporter une solution : la comptabilité (63 %), le cash management (51 %) et la gestion des identités (45 %). Pour ce qui est du cash management, "beaucoup de sociétés utilisent encore la technologie Excel, qui a un taux d'erreur plus élevé car il suppose une intervention manuelle. Ce n'est donc pas l'outil le plus adapté. Il en existe d'autres plus appropriés", constate Jean de Crane.

Pour la gestion des identités, il existe déjà l'application Itsme. Mais Jean de Crane estime qu'il y a des limites à cet outil, aussi utile soit-il. "Itsme va permettre d'identifier la personne, mais c'est une solution sécurisée par rapport au smartphone. Ma théorie c'est que cette technologie peut être détournée", souligne-t-il. De plus, les entreprises n'ont pas seulement besoin d'une technologie qui donne accès à l'identité de l'individu. Il faut aussi pouvoir gérer la fonctionnalité de la personne au sein de l'entreprise (par exemple, pour l'accès ou la signature de certains documents). C'est ce que propose la fintech TruliUs, qui fait partie du groupe Isabel. En protégeant les accès, les fintechs apportent aussi une solution aux entreprises dans le domaine de la cybersécurité.

Un chiffre de l'enquête, qui a frappé et inquiète Jean de Crane, est la forte proportion des entreprises qui se disent en avance en termes de digitalisation "alors que seulement 25 % d'entre elles sont passées à la facture électronique. Beaucoup de factures sont envoyées par mail sous forme de PDF, mais ce ne sont pas des factures électroniques. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant", souligne le CEO d'Isabel Group.

“Échéance très proche”

C'est d'autant plus urgent qu'une directive européenne, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2025, va imposer des normes pour les factures électroniques (on parle de standard Peppol). "L'échéance est très proche", souligne Jean de Crane. Il pense que cette réglementation, qui doit encore être implémentée dans la législation belge, comporte "un risque d'impact non neutre sur le processus de digitalisation. Pour moi, c'est l'enjeu principal pour les entreprises pour les deux ou trois années à venir. Il suppose une mise en conformité pour traiter ce nouveau format, aussi bien à l'émission qu'à la réception de la facture", poursuit Jean de Crane.

Il attend donc de "voir ce que l'État fédéral va apporter comme incitants dans le cadre de cette facture électronique". Certains pays ont déjà pris les devants en ne permettant pas de récupérer la TVA si l'entreprise n'applique pas une facture standard. "Pour moi, c'est l'élément le plus impactant pour les départements administratifs et financiers", insiste le CEO, tout en se montrant plutôt rassuré sur le positionnement de la Belgique "numérique".

Isabel Group, la fintech la plus reconnue

Isabel Group a été créé en 1995 par les 4 grandes banques du pays. "Premier prestataire de services multibancaires pour les utilisateurs professionnels dès sa fondation, cette entreprise belge est aujourd'hui la principale fintech de Belgique", peut-on lire sur son site. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 81 millions d'euros en 2021 et devrait atteindre les 90 millions en 2022. L'Ebitda (résultat opérationnel) s'est monté à 17,7 millions en 2021. Son développement industriel est passé par une série d'acquisitions "qui ont permis de compléter notre offre. Après 25 ans d'existence, un premier pas a été franchi à l'étranger pour répondre aux besoins de nos clients et parce que les standards sont de plus en plus européens", souligne le CEO Jean de Crane. Aujourd'hui, la société emploie 350 personnes auxquelles il faut ajouter les consultants sollicités périodiquement.

En avril 2021, Isabel a racheté la société française Clearnox, qui propose une solution “cloud” pour le recouvrement de factures. En novembre 2021, ce fut le rachat de 50 % de la société Doccle. De quoi compléter les outils pour numériser davantage les paiements, l’administration et la gestion des documents. Citons aussi CodaBox, qui fournit les données pour gérer son bureau comptable numériquement de A à Z ou TruliUs, qui gère la fonctionnalité de la personne dans l’entreprise.

Dans l’enquête réalisée auprès de 1 500 directeurs financiers et 100 comptables, il apparaît qu’Isabel Group est l’acteur le plus reconnu dans le secteur des fintechs.

“D’autres priorités que de développer un clone d’Itsme”

Depuis quelques semaines, l’application Itsme, développée par la société Belgian Mobile ID, fait beaucoup parler d’elle. En cause : la facture de 800 000 euros demandée pour son utilisation pour le CovidSafe, qui est nettement supérieure au montant maximum (450 000) prévu dans l’arrêté royal de 2017. Cet AR règle notamment les conditions financières dans le cadre de son utilisation par les services publics.

Réagissant à la polémique, le secrétaire d’Etat à la digitalisation, Mathieu Michel (MR), révélait cette semaine à

La Libre

sa volonté de créer une alternative en travaillant à une carte d’identité virtuelle annoncée pour 2023. Ce qui permettrait aussi, nous disait-il, d’être

“moins dépendant”

d’une société privée. Une société dont l’Etat est toutefois le premier actionnaire (via son bras financier, la SFPI) avec 20 % du capital, à côté notamment des 4 grandes banques du pays. La SFPI avait en effet investi 14 millions d’euros en juillet 2021

“dans le but de soutenir Itsme dans son développement, y compris à l’international”

, nous précise la SFPI. Surpris par la sortie du secrétaire d’Etat, certains experts croient savoir que la SFPI a pris cette participation dans l’idée de ne pas devoir investir dans sa propre application. Et de fustiger ce qu’ils considèrent comme une

“marche arrière”

de M. Michel.

Jean de Crane, le CEO d'Isabel Group (dont les banques sont actionnaires comme pour Itsme), se montre aussi assez dubitatif sur l'intérêt de cette carte d'identité virtuelle. "Nous intégrons systématiquement Itsme dans nos solutions (nous venons d'ailleurs de lancer Itsme comme solution d'authentification et d'approbation de paiement sur Isabel6). Itsme restera le standard du marché, développé par une société dont l'Etat est d'ailleurs actionnaire et qui démontre toute la valeur de la collaboration public/privé. Il me semble néanmoins qu'il y a probablement d'autres priorités dans le cadre de la digitalisation des services publics que de développer un clone de Itsme", commente-t-il.

Mathieu Michel reste, lui, persuadé qu'il faut un portefeuille numérique (dans lequel serait intégrée la carte d'identité virtuelle). "Ce sera un pas en avant et pas un pas en arrière. L'idée n'est pas de remplacer Itsme, qui a d'ailleurs encore un bel avenir devant elle, mais d'apporter des fonctionnalités qui vont plus loin", nous a-t-il dit.