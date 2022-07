Sous la pression européenne, Amazon Prime facilite l'annulation

Désormais, il y aura un bouton de désabonnement clair et les désabonnés n'auront qu'à cliquer deux fois pour se débarrasser de leur abonnement à Prime, qui comprend un service de streaming vidéo.

Amazon Prime, le service payant de la société américaine de commerce en ligne, facilite la résiliation de l'abonnement suite à la pression européenne. Désormais, il y aura un bouton de désabonnement clair et les désabonnés n'auront qu'à cliquer deux fois pour se débarrasser de leur abonnement à Prime, qui comprend un service de streaming vidéo. C'est ce qu'a annoncé la Commission européenne.

Les organisations européennes de consommateurs se plaignaient depuis un certain temps de l'obstacle que représentait Amazon pour les clients qui souhaitaient se désabonner. Ils devaient parcourir plusieurs pages web compliquées où ils étaient bombardés d'informations pour les embrouiller, les distraire ou les persuader de changer d'avis. Ces manipulations font qu'il est "déraisonnablement difficile" de se désabonner de Prime, a notamment conclu l'Association norvégienne des consommateurs.

"Choisir de s'abonner en ligne peut être très pratique pour les consommateurs, c'est souvent un processus très simple. Mais l'action inverse, la désinscription, devrait être tout aussi facile", a déclaré le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, qui est également responsable des droits des consommateurs. "Les consommateurs devraient pouvoir exercer leurs droits sans aucune pression de la part des plateformes. Une chose est claire : les dessins manipulateurs et les 'motifs obscures' doivent être interdits."

Les changements convenus sur le site web ont été effectués immédiatement. Selon M. Reynders, la Commission et les régulateurs des pays de l'UE garderont un œil sur la poursuite des améliorations apportées par Amazon.

Outre un service de streaming vidéo pour des séries telles que The Boys et The Underground Railroad, Amazon Prime est également un service d'abonnement avec lequel l'entreprise technologique offre à ses clients toutes sortes d'avantages tels que la livraison gratuite. Chaque année, Amazon organise également un "Prime Day" au cours duquel elle offre à ses abonnés des réductions sur toutes sortes de produits.