L’Union européenne met fin au “laisser faire” sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux

Réunis en séance plénière à Strasbourg, les députés européens ont approuvé mardi, à une très large majorité, le nouveau cadre réglementaire sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA) et les marchés numériques (Digital Markets Act ou DMA). Cette réglementation avait déjà fait l’objet d’un accord, au printemps, entre le Parlement et le Conseil européen. Elle devra encore recueillir l’aval définitif des États membres la semaine prochaine.

"Il y aura un avant et un après DSA et DMA", a promis le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, initiateur des textes avec sa collègue à la Concurrence, Margrethe Vestager. "Nous avons repris le contrôle de la technologie. Il était temps", s'est réjouie l'eurodéputée danoise Christel Schaldemose (S&D).

Le règlement DMA doit permettre d’endiguer les pratiques anti-concurrentielles des Gafam (Google, Apple, Meta/Facebook, Amazon et Microsoft). Après des années à courir en vain après les infractions commises par les grandes plateformes, l’Union européenne agira désormais en amont, en leur imposant des règles à respecter sous peine d’amendes dissuasives. La législation prévoit notamment un contrôle de la Commission sur chaque opération de rachat de ces géants, quelle que soit la taille de la cible. Google se verra aussi interdire tout favoritisme envers ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche (comme il a été accusé de le faire avec son site de vente en ligne Google Shopping). La nouvelle législation empêchera également Amazon d’utiliser les données générées sur ses sites par des entreprises clientes pour mieux les concurrencer.

Les réseaux sociaux sous surveillance

Le règlement DSA a pour objectif de réguler les contenus en ligne. Le nouveau règlement imposera, par exemple, le retrait rapide de tout contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès qu'une plateforme en aura connaissance. Il contraindra aussi les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant "fréquemment" la loi. Le texte vise également les plateformes de vente envahies de produits contrefaits ou défectueux. Le DSA obligera les sites de vente en ligne à contrôler en amont l'identité de leurs fournisseurs.

Les plateformes comptabilisant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE devront se conformer à des obligations plus strictes (notamment en matière de diffusion de contenus illicites). Des audits indépendants pourront être menés. En outre, les plateformes devront laisser aux utilisateurs le choix de recevoir ou non des recommandations qui se fondent sur le profilage. Elles devront aussi permettre aux autorités et aux chercheurs agréés d’accéder plus facilement à leurs données et algorithmes.