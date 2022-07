Les jeunes aux commandes du futur des paiements électroniques

Depuis le 1er juillet en Belgique, tous les commerçants sont tenus légalement de proposer une forme de paiement électronique à leurs clients. Une obligation qui n'a pas suscité de grandes réactions, même si elle a un coût pour les commerçants, mais qui ouvre aux opérateurs du marché des paiements un marché un peu plus vaste qu'auparavant. Mais, à y regarder de plus près, ce n'est pas un marché d'une grande complexité, finalement. En effet, comme nous l'explique un libraire, confronté à une multitude de petits paiements, souvent encaissés à un rythme soutenu, c'est le client qui décide du système à utiliser. En l'occurrence, nous assure-t-il, "alors que le système le moins coûteux pour le commerçant est le paiement par un smartphone utilisant une application spécifique de type Payconiq (Bancontact), les clients utilisent le plus souvent leur carte de banque ou le cash. Tout le monde dispose de telles cartes, alors que beaucoup de personnes ne sont pas familiarisées avec les smartphones, les personnes âgées ou les jeunes enfants, notamment".

Le coût des systèmes de paiement préoccupe toutefois les commerçants. Il y a quelques jours, Xavier Deville, président de la fédération des libraires Prodipress, nous rappelait que 70 % de ces commerçants ont une facture relative aux coûts des transactions de l’ordre de 300 à 500 euros par mois…

Une génération qui change

Mais pour eux, pas question de forcer la main aux clients. Cette semaine, la société Galitt, qui s'affiche comme un leader européen des paiements, a présenté les résultats de la 5e édition de son baromètre "Galitt Payment". Dans les résultats de cette large étude qui va bien au-delà de nos frontières, on peut lire que la carte de paiement reste de très loin la forme de paiement la plus populaire en points de vente, puisque 67 % des Belges l'utilisent pour chaque opération. Dans ce contexte, expliquent les auteurs de l'étude, "les modes de paiement alternatifs ont du mal à décoller. Par exemple, seulement un tiers des Français disent utiliser et aimer utiliser leur téléphone portable pour payer. Cependant, cette tendance est vouée à s'inverser grâce à la génération Z". Et d'assurer ainsi que "les usages et le goût pour l'innovation de la jeune génération vont changer le paysage des paiements". À cet égard, il faut noter que la pandémie a montré à quelle vitesse les usages des consommateurs peuvent évoluer, notamment avec l'adoption des paiements sans contacts et le commerce en ligne.

Néobanques en vue

C'est sur cette vague que tente de surfer la néobanque française Nickel, qui vient de lancer son offre financière en Belgique auprès des libraires. "Notre business model, mis en place depuis 8 ans en France, est de proposer un compte de paiement via un réseau de proximité. En France, ce sont les "buralistes", en Belgique, les libraires qui ont un fonctionnement du même ordre", nous explique Emmanuel Legras, CEO de Nickel Belgique. L'idée ? Fournir un terminal de paiement gratuit et sans engagements aux libraires qui le souhaitent. Ceux-ci peuvent convertir leurs clients qui ouvrent un compte auprès de Nickel. Lorsque ces derniers effectuent une opération avec leur carte Nickel sur le terminal ad hoc, l'opération est totalement gratuite, et le commerçant perçoit même une commission sur les transactions. "Si vous utilisez une carte d'une autre banque sur le terminal, évidemment, il y aura des frais pour le commerçant", explique encore Emmanuel Legras. Les commerçants doivent donc jongler avec différents terminaux et différents types de frais… "Oui, mais nous savons par expérience que les libraires sont capables de s'adapter rapidement à de nouveaux systèmes techniques, et à différents métiers", reprend Emmanuel Legras. Ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les commerçants.

Premiers pas en Belgique

Nickel a entamé les démarches auprès des associations de libraires, et a lancé ses commerciaux sur les routes. Mais d’autres intervenants font de même. Ainsi, Emmanuel Legras parle des "acquéreurs", des commerciaux qui rencontrent les commerçants pour leur vendre des packages mêlant les terminaux polyvalents, une tarification spécifique et des redevances adaptées.

Ce spécialiste confirme les conclusions de l'étude de Galitt. "À côté des banques traditionnelles, on retrouve les néobanques Revolut, N26, Bunk, et… Nickel ou même Rise, en approche, qui vise les adolescents". Une dernière tranche du public qui a en mains les outils du changement.

