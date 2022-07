Pour la direction du réseau social, le renoncement d’Elon Musk est “invalide et injustifié”.

La bataille juridique se précise entre Musk et Twitter

Le torchon brûle entre Twitter et Elon Musk. L’action de l’entreprise californienne en fait directement les frais. Lundi, le titre du réseau social à l’oiseau bleu a plongé de 11,3 % à Wall Street. C’est 40 % de moins que le prix offert par Elon Musk, mi-avril, pour s’emparer de Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Et ce n’est pas le petit rebond de 2,3 %, mardi, à l’ouverture du marché boursier américain, qui change la donne.

Après l'annonce, vendredi dernier, de l'abandon par Elon Musk de son projet de racheter le réseau social, on attendait une réaction officielle de Twitter. Elle est venue lundi soir, après la clôture de Wall Street. Elle tient en deux mots : le renoncement du patron de Tesla et SpaceX à racheter Twitter est "invalide et injustifié". La plateforme américaine exige dès lors que le multimilliardaire respecte ses engagements.

Pour rappel, Elon Musk estime que Twitter n’a pas respecté ses engagements en ne communiquant pas suffisamment d’informations sur les faux comptes et les spams, et en minimisant leur nombre. Pour justifier son renoncement, M. Musk invoque aussi plusieurs décisions récentes de Twitter, comme le gel des recrutements, contraire selon lui à l’obligation pour l’entreprise de continuer à fonctionner normalement.

Rendez-vous au tribunal

Faux, ont officiellement répondu les avocats de Twitter dans une lettre adressée dimanche à M. Musk et ses représentants légaux, et publiée lundi soir sur le site de l'autorité américaine des marchés financiers. "Contrairement aux affirmations de votre lettre, Twitter n'a enfreint aucune des obligations prévues dans l'accord", écrivent-ils.

Twitter affirme notamment avoir transmis les informations demandées par Elon Musk sur le nombre de comptes inauthentiques sur sa plateforme, qu’il affirme être inférieur à 5 % alors que le multimilliardaire l’estime beaucoup plus élevé.

Les deux camps sont donc désormais engagés dans un bras de fer juridique, qui pourrait coûter plusieurs milliards de dollars à M. Musk s’il venait à perdre.

Pour Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, "il s'agit pour Twitter et son conseil d'administration d'une situation de danger extrême au moment où l'entreprise va affronter Musk dans une bataille juridique digne deGame of Thronespour sauver la transaction ou récupérer au moins les indemnités de rupture d'un milliard de dollars."

Ali Mogharabi, analyste pour Morningstar, estime toutefois qu'au niveau où l'action évolue actuellement, "d'autres parties pourraient s'intéresser à Twitter". Reste aussi le scénario où Elon Musk finirait par racheter le groupe, mais à un prix renégocié à la baisse.