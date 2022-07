Pourquoi Instragram est en train de devenir comme Tik Tok

"Je dois être honnête, je crois de plus en plus qu’Instagram va devenir [une plateforme de] vidéo avec le temps",

avoue Adam Mosseri, le patron du réseau social (deuxième du groupe Meta après Facebook), dans une vidéo publiée ce mardi.

Cette fin juillet, Instagram lance une série de tests pour modifier son ergonomie. Depuis quelques jours en effet, une partie des utilisateurs visualise automatiquement une nouvelle version d'Instagram, plus proche de TikTok, où se succèdent vidéos et publications traditionnelles en plein écran. Objectifs : permettre une navigation rapide et augmenter le nombre de vidéos, notamment d'influenceurs, de célébrités ou d'inconnus aléatoires, qui ont le potentiel de devenir virales. Des fonctions shopping et une messagerie unifiée avec Messenger sont également à l'étude.

"Si vous regardez ce que les gens partagent sur Instagram, il y a de plus en plus de vidéos", appuie Adam Mosseri dans sa vidéo. "Tout le monde a les yeux rivés sur TikTok et son mode de fonctionnement actuel", complète Michael Sayman, ingénieur logiciel ancien de chez Facebook, Google et Twitter.

Il y a deux ans, Meta a donc lancé des vidéos courtes de type TikTok, appelées Reels, et les a largement diffusées dans les fils d'actualité des utilisateurs. Le patron du groupe, Mark Zuckerberg, a déclaré que les Reels représentaient en 2022 un cinquième du temps que les gens passent sur Instagram.

De son côté, Instagram, qui devrait garder le même design, se tâte à changer de mode de présentation. Meta a déjà testé plusieurs applications similaires à TikTok, mais le groupe préfère finalement miser sur une transformation d'Instagram, son réseau social le plus plébiscité par les jeunes.

Des utilisateurs, connus pour certains, militent actuellement pour qu'Instagram reste Instagram. Kim Kardashian et Kylie Jenner (personnalités de la téléréalité américaine et influenceuses) par exemple, ont toutes les deux reposté un mème sur l'application où l'on peut lire : "Make Instagram Instagram again. Stop trying to be TikTok, I just want to see cute photos of my friends. Sincerely, everyone". Ou pour la version française : "Rendez Instagram à nouveau Instagram. Arrêtez de vouloir être TikTok, je veux juste voir des photos de mes amis. Sincèrement, tous".