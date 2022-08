Après avoir atteint des sommets, le marché des NFT s'effondre

Cette nouvelle forme d'art qui s'arrache pour des millions

Eco$tory | Depuis quatre ans, les œuvres d’art artificielles ou NFT, inondent la toile... et les salles de ventes. Un tweet, un GIF ou encore une image : on ne peut pas les toucher et pourtant, de plus en plus de NFT s’arrachent pour des millions d'euros aux enchères. Zoom sur un nouveau business très lucratif.