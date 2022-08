Google Maps dévoile une fonction qui permet de ne plus perdre vos proches en festival ou en soirée

En pleine période estivale, Google Maps fait le plein de nouveautés.

En effet, Google vient de dévoiler trois nouvelles fonctions pour se faciliter la vie sur Maps. L’une d’entre elles va changer la vie des festivaliers et des fêtards.

Désormais, il est possible de recevoir une notification lorsque la personne géolocalisée atteint et repart d’un endroit précis. Avec cette nouvelle fonction, on peut voir quand un proche est arrivé ou a quitté un lieu afin que l'on puisse coordonner plus facilement les horaires et avoir l'esprit tranquille.

"Disons que vous vous rendez à un événement avec un groupe d'amis. S'ils ont déjà choisi de partager leur emplacement avec vous, vous pouvez activer une notification afin que vous puissiez voir quand ils sont arrivés sur le site et vous retrouver rapidement", explique Google.



Il en va de même au moment de partir. Il également possible d'activer une notification pour savoir quand vos proches ont quitté l’événement, au cas où une personne manque à l'appel en fin de soirée.

Le pied en festival !

©Google