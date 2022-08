Corentin, un étudiant de l'UCLouvain, développe une appli d'aide à l'étude

Corentin Detry est étudiant en deuxième année d'informatique à l'UCLouvain. Durant son temps libre, il a développé Pomo Focus, une application gratuite d'aide à l'étude basée sur la méthode Pomodoro. Pour rappel, cette méthode de travail découpe une session d'étude en plus petites périodes (25 min) entrecoupées de pauses (5 min).





"On peut très bien utiliser la méthode Pomodoro avec un chronomètre normal", concède l'étudiant. "Mais je voulais vraiment créer quelque chose de plus complet, qui réponde à mes besoins." Plutôt que d'utiliser une appli existante, il en a donc conçue une, gratuite et sans pub. "J'y ai ajouté une to-do list. De cette façon, si j'estime qu'il me faudra trois séances d'études pour finir un chapitre, je peux à tout moment savoir si je suis dans les temps ou non, si je dois accélérer ou si je peux rester sur ce rythme-là".

Au départ, Corentin comptait l'utiliser dans son coin mais il a fini par la partager dans divers groupes d'étudiants où il se trouvait. "Depuis, pas mal d'étudiants l'utilisent", nous explique-t-il. "Si je peux être utile aux autres, c'est avec plaisir."

Un défi personnel

Au-delà de l'aide qu'il peut apporter, l'étudiant est aussi fier d'avoir réussi ce défi. "Dans les cours, on n'a pas encore vraiment appris à créer une appli. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. J'en avais déjà conçu quelques unes par le passé. Là, je voulais voir si c'était possible de faire facilement ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai vu que c'était possible, je me suis lancé." En trois semaines, c'était bouclé.

Actuellement, Pomo Focus existe sur Androïd et en version web. "Sur la version Windows, j'ai rajouté une fonctionnalité où on peut bloquer les sites que l'on veut afin de ne pas être tenté pendant son étude." A l'avenir, l'étudiant aimerait développer d'autres fonctionnalités sur l'application, comme un rappel en fin de journée qui calcule le nombre de pauses effectuées, le temps d'études, etc. Il ne compte toutefois pas développer de version pour Apple. "Mais mon code est en open source, donc si quelqu'un a envie de le faire, il est le bienvenu", conclut-il.