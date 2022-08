La carte de baseball personnalisée de Mark Zuckerberg étant enfant se transforme en NFT

La semaine dernière, Meta a annoncé qu'Instagram offrait désormais un moyen de partager des NFT et des objets de collection numériques sur une page en connectant un portefeuille numérique. Nommé le blockchain, cette nouvelle fonctionnalité permet donc d’exposer des NFT sur Instagram.

Pour l'occasion et afin de promouvoir cette nouvelle fonctionnalité, Mark Zuckerberg vient de transformer sa carte de baseball, quand il était encore enfant, en NFT, et a décidé de la vendre.

"Pour honorer l'étendue de la collection numérique de NFT dans cent pays supplémentaires sur Instagram, et le lancement de nouvelles intégrations avec Coinbase et Dapper, je partage ce futur NFT, une vieille carte de Little League Baseball, que quelqu'un a récemment trouvée et m'a envoyée…", explique Mark Zuckerberg sur Instagram.

La carte physique sera mise aux enchères, ainsi qu'une version numérique. Le petit Mark, alors âgé de 8 ans avait donné la carte à son moniteur de vacances en 1992 et celui-ci l'a conservée précieusement. Une bonne intuition, puisqu’il décide aujourd’hui de vendre la carte physique aux enchères et sa version numérique dans la blockchain.

Mark Zuckerberg ne percevra rien du profit de la vente.

La blockchain fonctionne en se connectant à un portefeuille de crypto-actifs tiers comme MetaMask.