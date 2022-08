La plateforme de cryptomonnaies Coinbase a perdu des milliards de dollars

La plateforme a été affectée par une forte baisse de la valeur des cryptomonnaies telles que le bitcoin et l'ether.

Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, a enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars (1,07 milliard d'euros) au cours du dernier trimestre. Les résultats de l'entreprise américaine cotée en bourse en sont la preuve. Au deuxième trimestre de l'année dernière, Coinbase a réalisé un bénéfice de 1,6 milliard de dollars.

La plateforme a été affectée par une forte baisse de la valeur des cryptomonnaies telles que le bitcoin et l'ether. "Le ralentissement actuel est arrivé rapidement et a été sévère", indique Coinbase. En outre, l'entreprise doit faire face à un amortissement élevé des investissements.

Le modèle économique de Coinbase est très dépendant des tendances des marchés cryptographiques. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a baissé de plus de 60 %, à 808 millions de dollars.

Les analystes avaient prévu des ventes de 854,8 millions de dollars. Coinbase n'a pas non plus répondu aux attentes en termes de nombre d'utilisateurs actifs et de volume de transactions.

En raison du malaise du marché, Coinbase, qui est cotée à la bourse technologique Nasdaq depuis avril dernier, a annoncé en juin qu'elle allait licencier près d'un cinquième de son personnel. La plateforme de cryptomonnaie compte un peu moins de 5 000 employés.