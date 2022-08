Spotify Pie, l'incroyable success story d'un étudiant en informatique

Au printemps 2022, Darren Huang, un étudiant en informatique de 2ème année, a eu l'idée de créer un site internet analysant les goûts musicaux des utilisateurs de Spotify. Depuis, son site est un phénomène, utilisé par des centaines de milliers de personnes. Une véritable success story qui a eu des conséquences positives pour lui.

L'idée de base est pourtant très simple. Durant leurs examens, Darren Huang et un de ses amis parlent de l'idée de créer un graphique montrant aux utilisateurs de Spotify leurs genres musicaux et artistes préférés. Cette fonctionnalité existe déjà dans l'application musicale. Elle porte le nom de "Spotify Wrapped". Toutefois, elle n'est proposée aux utilisateurs qu'en fin d'année. Or, Darren Huang souhaite proposer cette fonctionnalité n'importe quand. "Pour mettre l'idée en oeuvre, j'ai utilisé un langage de programmation que je ne connaissais pas très bien", précise l'étudiantinterrogé par l'école d'ingénieurs de l'UCLA. Malgré tout, il ne lui faudra que 5 heures (réparties sur deux jours au début du mois de juin) pour mener à bien ce projet. "Spotify Pie" était né.

Comment ça fonctionne?

Pour avoir accès aux statistiques liées à son compte Spotify, il faut donc se rendre sur le site web de l'étudiant, via smartphone ou ordinateur. De là, il suffit de se connecter à son compte Spotify et d'activer les autorisations nécessaires. Précisons tout de même que l'étudiant aura alors accès à certaines de vos informations comme votre nom, votre login, vos playlists ainsi que votre nombre d'abonnés. Si vous passez à l'étape suivante, en quelques secondes, un graphique personnalité sera généré. Celui-ci met en avant la répartition des genres musicaux écoutés, ainsi que les artistes préférés. Bref, en une seule image, il est possible de définir ses goûts musicaux et de les partager à ses amis. Il n'a donc pas fallu très longtemps avant que ces graphiques pullulent sur les réseaux sociaux, et soient relayés par les médias.

Quelles conséquences?

Le succès a été immédiat et a aussitôt eu des conséquences sur la vie de l'étudiant. "Au début, c'était un succès financier, juste à cause des publicités et des sponsors", explique-t-il. Puis, il a été contacté par des entreprises actives dans le domaine de l'informatique. Celles-ci voulaient lui proposer des stages. L'étudiant a finalement décidé de travailler avec l'une d'entre elle, la start-up Koodos, qui lui a proposé de créer une application reprenant le même principe.

L'étudiant, qui va rentrer en septembre en troisième année, a donc déjà de belles lignes à indiquer sur son futur CV. Plus passionné que jamais par son domaine d'études, il a déclaré vouloir continuer à créer de nouvelles applications innovantes.