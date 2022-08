Lab9 ouvre un nouveau centre de services et de logistique à Courtrai

Le plus grand Apple Premium Reseller du pays ouvre un nouveau centre de services et de logistique à Courtrai. Le nouveau site se situe à côté du siège social de Lab9 Group, où se trouvent encore toutes les activités commerciales et opérationnelles.

Le centre facilement accessible par l'autoroute propose les mêmes services de réparation que les magasins Lab9 situés en ville. Les entreprises et les particuliers peuvent donc s'y rendre pour des réparations Apple, tout comme dans les 26 Lab9 Stores de Belgique.

De plus, le site offre à l'entreprise plus d'espace pour constituer ses stocks. "Le stock pour nos activités B2B sera centralisé ici et sera donc livré depuis Courtrai, partage Geert Coolman, CEO du groupe Lab9. Comme nous augmentons notre capacité de stockage, nous pourrons travailler à plus grande échelle".

Au total, Lab9 a investi 160.000 euros dans ce nouveau site.

Pick-up and return

En outre, Lab9 s'est fortement engagé dans le pick-up & return pour les entreprises : un coursier de Lab9 vient chercher l'appareil et le rapporte après la réparation. Pendant la période de garantie, ce service est gratuit.

Pour l'instant, trois personnes travaillent sur le nouveau site de Courtrai et l’équipe sera renforcée en fonction du nombre de réparations.