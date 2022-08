Les iPhone 14 vont aussi être produits en Inde

La société technologique Apple veut aussi fabriquer le nouvel iPhone 14 en Inde. Jusqu'à présent, la production se faisait principalement en Chine, mais en partie à cause des sanctions américaines contre la Chine, l'entreprise a dû chercher des alternatives. C'est ce que rapporte l'agence de presse financière Bloomberg. L'entreprise taïwanaise d'électronique Foxconn souhaiterait fabriquer une plus grande partie des iPhones dans l'usine de la ville de Channai, dans le sud de l'Inde. Le but est qu'Apple commence la production en Inde deux mois après la première livraison des iPhones. Les premiers iPhone 14 indiens devraient sortir de la chaîne de production fin octobre ou en novembre, tandis que les premiers chinois devraient être prêts en septembre.

On s'attendait à ce que la production commence en même temps, mais Apple et Foxconn ont jugé que ce n'était pas encore réaliste. Actuellement, Apple travaille avec ses fournisseurs pour augmenter et accélérer la production en Inde.

Un porte-parole d'Apple s'est refusé à tout commentaire, et Foxconn n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Tensions avec la Chine

Les relations entre la Chine et l'Amérique sont tendues depuis un certain temps. L'année dernière, le Sénat américain a accepté d'énormes investissements afin de réduire la puissance économique de la Chine, notamment dans le domaine de la technologie. Le président Joe Biden a établi la liste des entreprises chinoises dans lesquelles les investissements ne sont plus autorisés.

Récemment, les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont encore accrues en raison de la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. La Chine considère cette île comme une province renégate et la visite de Pelosi comme une provocation. Cette visite constituerait une violation de la souveraineté chinoise.

Le Covid joue également un rôle car certaines villes chinoises sont entièrement verrouillées.

L'Inde est ravie de prendre la place de la production chinoise. Le fait d'égaler le taux de production de l'iPhone en Chine constituerait une étape importante pour le pays, qui tente depuis longtemps de se présenter comme un lieu attrayant pour les usines technologiques. L'assemblage des iPhones nécessite souvent une coordination entre des centaines de fournisseurs et le respect des délais et des contrôles de qualité notoirement stricts d'Apple.