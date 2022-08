Nouvelle CEO pour la plus grande école de code de Belgique

Le conseil d'administration a désigné Béatrice de Mahieu en tant que nouvelle CEO de BeCode, la plus grande école de code en Belgique. Elle remplacera Ivan Keuller, CEO de transition depuis le départ de Karen Boers, à partir du 1er septembre. Au même moment, Nicolas Dupont viendra compléter l’équipe de direction en tant que Chief Impact and Finance Officer.

Béatrice de Mahieu a travaillé sur la stratégie de croissance de grandes entreprises comme Telenet et Microsoft, accompagné des entreprises de médias dans leur transformation digitale, créé des start-up et dirigé l’écosystème Co.Station en tant que CEO. Depuis cette année, les activités d’innovation de Co.Station ont été reprises par Nova Reperta, où elle exerçait le rôle de Head of Innovation.

"Béatrice de Mahieu pourra accompagner BeCode dans l'implémentation de la nouvelle phase de développement qui a été initiée mi-2021, avec l'arrivée de nouveaux partenaires dans le projet tels que la SFPI/FPIM, PhiTrust, Crédal/Change, Trividend et Piet Colruyt", déclare Luc Wynant, président du conseil d'administration de BeCode.

"La numérisation crée d'énormes opportunités pour les citoyens et les entreprises belges. Mais le marché de l'emploi est en pénurie de talents adéquats. La formation tech (de codage et digitale) pour des personnes en situation plus vulnérable, peu importe leur âge, est dans l'ADN de BeCode. Elle permettra à la fois d'aider les apprenants dans leurs parcours d'insertion professionnel et les entreprises en manque de talents", conclut Béatrice de Mahieu.

Depuis sa fondation en 2016, BeCode a accueilli plus de 2 500 apprenants dont plus de 90 % étaient alors éloignés du marché de l’emploi. Plus de 80 % de ceux-ci ont conclu leur parcours par un emploi stable (et/ou une formation complémentaire) dans l'année suivant leurs formations qualifiantes (AI, WebDev, CyberSec, SAP ou DevOps). Un chiffre en constante augmentation.