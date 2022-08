Un bug mondial engendre des problèmes sur Facebook : "La pire panne que nous ayons connue"

Le bug s'est déclaré en début de matinée et a d'abord été mis en lumière par le biais de Twitter où des utilisateurs de Facebook questionnaient la Tweetosphère sur le problème.

Le bug consistait en des réactions d'illustres inconnus sur des pages de célébrités comme Coldplay ou Eminem. Ces réactions devenaient visibles pour tous et recouvraient le fil d'actualité des utilisateurs, comme on peut le voir sur le tweet ci-dessus.

Facebook s'est ensuite excusé sur sa page: "En début de journée, Facebook a été hors service ou injoignable pour beaucoup d'entre vous pendant environ 2 heures et demie, explique le réseau social. Il s'agit de la pire panne que nous ayons connue en plus de quatre ans, et nous tenions tout d'abord à nous en excuser. Nous voulions également fournir des détails techniques sur ce qui s'est passé et partager une grande leçon apprise."

Le bug aurait commencé à disparaître aux alentours de 11 heures.