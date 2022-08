Le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Thodex arrêté

La dernière image de Faruk Fatih Özer montrait le jeune entrepreneur passant le contrôle des passeports à l'aéroport d'Istanbul le 20 avril 2021, pull noir et masque chirurgical baissé, en route vers une destination inconnue.

"Je reviendrai dans quelques jours", avait-il promis avant de disparaître: le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex, soupçonné d'avoir fui la Turquie l'an dernier avec les avoirs de ses clients, a été arrêté en Albanie.

La dernière image de Faruk Fatih Özer montrait le jeune entrepreneur passant le contrôle des passeports à l'aéroport d'Istanbul le 20 avril 2021, pull noir et masque chirurgical baissé, en route vers une destination inconnue.

"Le ministre de l'Intérieur de la République d'Albanie a informé dans la matinée [mardi] le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu que le fondateur de Thodex, le fugitif Faruk Fatih Özer, recherché avec une notice rouge [d'Interpol], avait été arrêté à Vlora en Albanie", a indiqué le ministère turc de l'Intérieur dans un communiqué."Son identité a été confirmée par les tests biométriques [...] Les procédures d'extradition vers la Turquie ont été lancées", ajoute le ministère.

La Turquie avait demandé le 23 avril 2021 le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Faruk Fatih Özer, soupçonné par les autorités turques d'avoir fui vers l'Albanie avec deux milliards de dollars d'actifs provenant de près de 400.000 utilisateurs.

Thodex avait suspendu deux jours plus tôt ses activités après avoir affiché un mystérieux message indiquant qu'elle avait besoin de cinq jours pour traiter un investissement extérieur non spécifié.

"Je reviendrai"

Dans un message publié sur le compte Twitter officiel de l'entreprise le 22 avril 2021 - deux jours après avoir quitté la Turquie -, M. Özer dénonçait des "allégations sans fondement" à son égard. L'entrepreneur, âgé de moins de 30 ans, expliquait se trouver à l'étranger afin d'y rencontrer des investisseurs.

"Je reviendrai en Turquie dans quelques jours et coopérerai avec les autorités judiciaires afin que la vérité éclate", promettait-il alors, avant que sa trace ne soit perdue pendant près d'un an et demi. Thodex avait mené une campagne publicitaire d'envergure pour attirer les investisseurs, promettant notamment d'offrir des voitures de luxe à certains d'entre eux.

La plateforme avait également fait des remises spectaculaires sur le dogecoin, une cryptomonnaie à l'origine parodique mais gonflée depuis par l'intérêt - entre autres - du multimilliardaire et patron de Tesla Elon Musk.

Soixante-deux personnes liées à l'entreprise avaient été arrêtées en avril 2021 dans huit villes turques, dont Istanbul.

Plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, ont annoncé leur volonté de renforcer la régulation du marché des cryptomonnaies, jugeant que doivent s'y appliquer les même lois que sur les autres marchés financiers. Un nombre croissant de Turcs se tournent vers les cryptodevises pour tenter de protéger leur épargne face à la forte dévaluation de la livre turque et à une inflation qui frôle les 80 % sur un an.

Conséquence de la politique monétaire hétérodoxe du président Erdogan, la monnaie turque a perdu près de 27 % de sa valeur face au dollar depuis le 1er janvier, après avoir vu sa valeur fondre de 44 % en 2021.