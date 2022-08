Sony annonce que deux nouveaux modèles de PlayStation 5 vont arriver très bientôt

La semaine passée, nous vous annoncions que Sony allait augmenter les prix de sa PS5 en Europe. Une augmentation de 10 % à 549,99 euros pour la console avec lecteur de disque et de 12,5 % à 449,99 euros pour sa version numérique.

Cette fois-ci, la marque a annoncé l’arrivée de deux variations de la PlayStation 5 pour les semaines à venir.

Les deux modèles annoncés (CFI-1202A & CFI-1202B) correspondant à l’édition standard et l’édition digitale mais plus légères et, espérons-le, en plus grande quantité.

Le changement le plus notable est le poids des consoles, qui se voient allégées d’environ un demi-kilo. La standard passe de 4,5 kg à 3,9 kg tandis que la digitale passe de 3,9 kg à 3,4 kg.

Côté performances, aucune baisse ou augmentation n’a été remarquée,

Les nouvelles consoles devraient arriver aux alentours du 15 septembre en Belgique.