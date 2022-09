Le bitcoin se rapproche de sa valeur la plus basse de l'année 2022

La valeur du bitcoin se rapproche de son point le plus bas atteint au début de l'année. Cette semaine, la plus importante monnaie numérique a perdu plus de 6 % de sa valeur, atteignant 18 620 dollars (18 751 euros) l'unité. En partie en raison de cette baisse, la valeur marchande totale du secteur des crypto-monnaies est passée sous la barre des 1 000 milliards de dollars. D'autres monnaies que le bitcoin ont également chuté de quelque 6 % cette semaine.

La hausse des taux d'intérêt, qui sont considérés comme le véritable coût de l'emprunt, exerce une pression énorme sur une série d'investissements risqués dont font partie les crypto-monnaies. Avec la baisse du bitcoin cette semaine, la monnaie se rapproche du plancher de 17 600 dollars touché en début d'année.

Le vaste marché des cryptomonnaies a perdu environ 60 % de sa valeur cette année. Le bitcoin a fortement chuté depuis le sommet atteint en novembre de l'année dernière, lorsque la monnaie valait encore 69 000 dollars.