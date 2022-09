Comment réussir son marketing en respectant la vie privée de ses clients

"Les gens ont peur du vol de leurs données bancaires, mais il y a des choses plus insidieuses, comme l'empreinte cybernétique"

Axel Legay, cofondateur de l'application Coronalert pendant la pandémie de Covid-19, est professeur en cybersécurité à L'UCLouvain. Il nous livre sa vision sur les enjeux liés au métavers, à la cybersécurité, à ce qu'il nomme "l'empreinte cybernétique" et à la protection des données personnelles. Pour lui, l'Europe doit d'ailleurs clarifier son discours et se montrer plus ambitieuse au niveau digital.