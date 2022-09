La désinformation sur la très populaire application TikTok inquiète des chercheurs

Voici comment la Belgique prévoit de lutter contre l'obsolescence programmée

La Belgique et plus largement l'Europe souhaitent s'attaquer à l’obsolescence programmée. Pour des raisons économiques et environnementales, la réparabilité des appareils électroniques est plus que jamais d'actualité. La chronique de Bruno Wattenbergh, éditorialiste économique pour LN24.