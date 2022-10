Voici la "Cyber Security Personnality" de l'année

Pour sa deuxième édition en Belgique, le prix de la "Cyber Security Personality of the Year" a été décernée à Sebastien Deleersnyder, cofondateur et CTO de Toreon, société flamande experte en cybersécurité.

C'est en présence de la Ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), que le prix a été décerné ce vendredi, au siège de la FEB, la fédération patronale belge.

"J'ai toujours plaidé pour une Défense inclusive et tournée vers la société civile", a-t-elle d'ailleurs commenté après le décernement du prix.

Un "pionnier"

"Parmi les 10 finalistes, le jury a distingué l'esprit d'entreprise méritoire de Sebastien Deleersnyder", indiquent conjointement la FEB et la Cyber Security Coalition.

"La sécurité des applications est extrêmement importante, surtout pour les applications qui accèdent aux informations sensibles des utilisateurs. Compte tenu de la vitesse à laquelle les entreprises sont victimes de cyberattaques, la sécurité des applications est nécessaire, voire obligatoire. Un domaine dans lequel Sebastien Deleersnyder a été pionnier. En tant que fondateur du chapitre belge de l’Open Web Application Security Project (OWASP) , il a sensibilisé le public aux risques liés à la sécurité des applications web et a fourni aux développeurs de logiciels les outils nécessaires pour créer des applications web de manière sécurisée", ajoutent encore les organismes.