Apple proposera désormais des chargeurs USB-C

Greg Joswiak, vice-président du marketing d’Apple, a été interrogé sur les éventuels souhaits de la marque à la pomme de suivre cette nouvelle loi européenne.

Pour 2024, tous les appareils électroniques qui seront vendus en Europe, devront utiliser un chargeur universel USB-C. Ce type de chargeur est déjà très utilisé par de nombreuses marques high-tech. Contrairement à Apple, qui ne l’utilise pas à l’heure actuelle. L’entreprise californienne avait alors lancé en 2012 le chargeur Lightning qui ne fonctionnait que sur les iPhones, iPad, etc...

Mais Apple devra bien respecter cette nouvelle législation européenne : "Nous allons devoir nous conformer à cette décision, nous n’avons pas d’autre choix que de respecter la législation locale comme nous le faisons partout dans le monde", le vice-président du marketing de la pomme regrette tout de même que le gouvernement soit aussi prescriptif et confirme le peu d’enthousiasme qu’aura Apple à respecter cette nouvelle décision.

Bye bye le Lightning

Pour rappel, Apple ne fournissait plus de chargeurs avec ses nouveaux téléphones et cela devenait donc un revenu supplémentaire pour les consommateurs. La marque s’était défendue en misant sur la carte de l’écologie et soulignant que tout le monde avait déjà un chargeur lightning et qu’en fournir un nouveau pour chaque nouveau téléphone aurait été du gaspillage.