Des problèmes techniques sur Instagram ce lundi

Les utilisateurs d'Instagram ont rencontré des problèmes sur le réseau social lundi. La société indique qu'elle enquête sur le problème.

Des utilisateurs du monde entier ont signalé qu'ils ne pouvaient pas se connecter ou qu'ils recevaient le message indiquant que leur compte était suspendu. Le site belge allestoringen.be a également reçu de nombreux rapports de problèmes, principalement de connexion.

"Nous sommes conscients que certains d'entre vous rencontrent des problèmes pour accéder à leur compte", a répondu Instagram. "Nous examinons la question et nous nous excusons pour le désagrément."

Il n'est pas clair quand les problèmes seront résolus. On ne sait pas non plus combien d'utilisateurs sont concernés.

Instagram fait partie du groupe Meta, tout comme Facebook et WhatsApp. La semaine dernière, WhatsApp a eu de gros problèmes.