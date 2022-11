Attention si vous avez téléchargé l'une de ces 5 applications: elles peuvent vider votre compte en banque

Les chercheurs en cybersécurité de la société néerlandaise Threat Fabric viennent de mettre en garde contre un nouveau logiciel malveillant qui sévit sur Android dans le Google Play Store. Il s'agit d'un cheval de Troie qui a pris la forme d'applications apparemment fiables, en contournant les mesures de protection du magasin. Des centaines de milliers de personnes en ont déjà été victimes en Europe.

Ce cheval de Troie est en réalité déjà connu, sous le nom de SharkBot, un logiciel malveillant très répandu dans le monde et dont l'objectif est de s'approprier vos coordonnées bancaires. "Ce n’est pas la première fois que Sharkbot se faufile dans la boutique officielle de Google mais cette fois, les responsables se sont surpassés pour cacher les intentions malveillantes du programme", explique Threat Fabric. Dans les faits, le programme ouvre une fausse page du Google Play, qui contient des informations erronnées sur les évaluations et le nombre de téléchargements, invitant ainsi l'utilisateur à effectuer une mise à jour. C'est lors de cette mise à jour que les pirates prennent les commandes (et surtout les données) de votre téléphone.

Attention, si Google a bien été prévenu, il vous faudra veiller à supprimer au plus vite l'une de ces applications et changer vos mots de passe.

Voici les 5 applications en question:

- Récupérer Audio, Images & Vidéos (environ 100.000 téléchargements)

- Code fiscal 2022 (environ 10.000 téléchargements)

- Authentification Zetter (enviroon 10.000 téléchargements)

- Gestionnaire de fichiers Small, Lite (environ 1.000 téléchargements)

- Mes Finances Tracker (environ 1.000 téléchargements)