WhatsApp lance les "communautés" ce jeudi. On vous explique ce nouveau concept.

Du nouveau sur WhatsApp: les "communautés" et d'autres modifications viennent changer vos habitudes

Vous avez vu du changement ce matin en ouvrant l'appli ? Les communautés débarquent sur la messagerie. "Des associations de quartier, des parents d'élève ou encore des entreprises peuvent désormais s'organiser en communautés WhatsApp et gérer les conversations dans plusieurs groupes connectés", annonce WhatsApp par voie de communiqué.

En appuyant sur le nouvel onglet "Communautés", on peut créer un ensemble qui reprend des groupes nouveaux ou existants. Ce nouveau concept doit permettre aux utilisateurs de facilement passer d'un groupe à l'autre et aux admins d'envoyer des annonces importantes à tous les membres d'une même communauté. Un nouveau concept qui pourrait plaire aux entreprises, aux clubs de sport et autres clients.

L'entreprise annonce également le lancement de trois autres fonctionnalités : la création de sondages dans les discussions, les appels vidéo jusqu'à 32 personnes et les groupes pouvant accueillir jusqu'à 1 024 membres.