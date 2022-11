La cheffe de la cybersécurité de Twitter démissionne

Lea Kissner, cheffe de la cybersécurité du réseau social Twitter, a décidé de quitter l'entreprise, a-t-elle annoncé jeudi via la plateforme.

Twitter est sans dessus dessous depuis sa reprise par Elon Musk, qui a licencié la moitié des effectifs la semaine dernière. Parmi les personnes renvoyées figure notamment le CEO Parag Agrawal, dont le milliardaire a pris la place.

Lea Kissner avait auparavant travaillé pour Apple et Google.

"J'ai pris la dure décision de quitter Twitter. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens formidables et je suis très fière des équipes de confidentialité, de sécurité et d'informatique et du travail que nous avons accompli", a-t-elle indiqué.