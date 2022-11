Affaire FTX : les détenteurs de cryptomonnaies retirent des milliards de dollars

La semaine dernière, des détenteurs de cryptomonnaies inquiets ont retiré des plateformes d'échange des pièces virtuelles d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. C'est ce que révèlent les calculs de la société d'analyse de données CryptoQuant.

Au cours de la semaine écoulée, les utilisateurs ont retiré 3,7 milliards de dollars de bitcoins des échanges de cryptomonnaies dans le monde entier et 2,5 milliards de dollars d'ethers, les deux plus grosses pièces. En outre, ils ont également retiré pour 2 milliards de dollars des plus grosses stablecoins - des cryptomonnaies dont le prix reste stable.

La ruée des gens pour sécuriser leurs cryptomonnaies fait suite à l'effondrement de la Bourse FTX, l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus connues dont le siège est aux Bahamas. Cette disparition suscite de nouvelles inquiétudes quant à la manière lâche dont les sociétés de cryptomonnaies sont réglementées et aux mesures de sécurité mises en place pour surveiller les actifs des clients.

Vent de panique

La saga autour de FTX a commencé le dimanche 6 novembre après que le milliardaire sino-canadien Changpeng Zhao, fondateur de la plus grande Bourse de cryptomonnaies Binance, a soulevé des questions sur la situation financière de FTX. Cela a provoqué une panique parmi les investisseurs en cryptomonnaies, entraînant la disparition de 430 millions de dollars de bitcoins de FTX en quatre jours. Binance a ensuite proposé un rachat mais s'est finalement retiré après un audit, ce qui n'a pas contribué à rétablir la confiance dans FTX. L'incertitude a fait chuter les prix de plusieurs cyrptomonnaies.

Le directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, a annoncé jeudi que la plateforme de cryptomonnaie avait déposé son bilan. Les médias américains ont également rapporté que FTX avait accordé des prêts d'une valeur de 10 milliards de dollars avec l'argent des clients à sa propre société d'investissement Alameda Research. Bankman-Fried aurait été interrogé par les autorités aux Bahamas ce samedi.