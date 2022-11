Une compétition de streaming remplit un stade de foot parisien

Du virtuel au réel: les "streamers", ces joueurs de jeux vidéo qui partagent et commentent leurs parties en direct, organisent désormais leurs propres compétitions sportives entre créateurs de contenus, attirant une audience digne des grandes compétitions traditionnelles.

A la veille de la Coupe du monde de football au Qatar, c'est un match amateur qui va faire vibrer samedi à Paris les fans des plus populaires "streamers" français et espagnols.

Organisé par AmineMaTue (1,4 million de followers sur la plateforme Twitch), le match au stade Jean Bouin devant 20.000 personnes affiche complet, pour des places vendues entre 15 et 53 euros.

Dans l'enceinte située à deux pas du Parc des Princes, l'équipe de France d'AmineMaTue sera composée de nombreux autres créateurs de contenus cumulant les millions de suiveurs, comme Carlito, Michou, Zack Nani... Leurs homologues espagnols, à l'image d'Ibai, détiennent les records mondiaux d'audience sur Twitch.

Arbitres, caméras, techniciens et sponsor : un vrai sport

La rencontre est digne des standards de production des compétitions sportives professionnelles, avec un arbitre, des centaines de techniciens et dizaines de caméras pour la réalisation, des sponsors importants... et même un commentateur en "live": l'ex-journaliste de beIN Sports Alexandre Ruiz.

Un événement qui s'inscrit dans la tendance des compétitions physiques de grande ampleur entre créateurs de contenus, générant des audiences record, bien au-delà du seul univers du "gaming", à l'image du GP Explorer, organisé en octobre.

Cette course automobile de quinze tours entre 22 pilotes "influenceurs" sur des Formule 4, lancée par Squeezie (17 millions d'abonnés sur YouTube), a réuni près de 40.000 spectateurs dans les tribunes du circuit du Mans.

Record d'audience, presque similaire à celle du GP de France

"Une première mondiale largement suivie sur Twitch. La chaîne de Squeezie a d'ailleurs enregistré un record d'audience avec plus d'un million de 'viewers', record historique en France", avait indiqué l'Automobile club de l'ouest (ACO), qui organise les courses sur le prestigieux circuit de la Sarthe.

Une audience presque similaire à celle du GP de France de Formule 1, qui avait réuni 1,69 million de téléspectateurs en moyenne en juillet sur Canal+, très alléchante pour les marques comme Deezer, l'un des sponsors de l'événement de Squeezie.

Sur le GP Explorer, "quand on interrogeait les personnes sur place, ce sont des gens qui ne regardaient pas la Formule 1 pour beaucoup d'entre eux. Ils sont venus pour les influenceurs", souligne auprès de l'AFP Guillaume Doki-Thonon, co-fondateur de Reech, entreprise spécialisée en marketing d'influence.

De quoi ringardiser l'industrie du sport et les compétitions classiques ? "Je pense que c'est une révolution dans l'industrie du divertissement. Cela donne un peu d'informations aux organisateurs d'événements plus traditionnels, sur comment les transformer pour aller recruter des cibles plus jeunes", estime le spécialiste en marketing d'influence.

Conscient du phénomène, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne de football Luis Enrique a déjà annoncé vouloir communiquer sur Twitch pendant le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre) pour "établir une relation directe" avec les supporters de la Roja.

Qu'importe cette prise de conscience des acteurs traditionnels, les influenceurs ne sont pas prêts de lâcher ce créneau porteur.

Après avoir commencé à collaborer avec des marques pour faire la promotion de leurs produits, puis créer des collections en partenariat avec ces marques, "ils ont commencé à se dire: 'J'ai une belle puissance, pourquoi je ne créerais pas moi-même des marques ?'", explique Guillaume Doki-Thonon.

"Il y a une prise de conscience du pouvoir qu'ils ont et de la capacité à mobiliser cette audience", ajoute-t-il.