La bière blonde lancée par le YouTuber Average Rob se vend comme des petits pains chez Delhaize

La bière blonde lancée par le YouTuber "Average Rob" connaît un succès rapide. C'est ce qu'affirme la chaîne de supermarchés Delhaize, qui a vendu 300 000 canettes de cette bière depuis la fin du mois d'août.

Les canettes sont vendues sous la marque "Tout Bien". Initialement uniquement en ligne, Delhaize a pris le train en marche en août. La chaîne de supermarchés a obtenu l'exclusivité des ventes jusqu'à la mi-décembre. Après cela, Average Rob - de son vrai nom Robert Van Impe - espère convaincre d'autres détaillants de vendre également cette bière.

Delhaize affirme que le partenariat avec le phénomène Internet est un grand succès. Tout Bien figure déjà dans le top 3 des bières en canettes de 33 cl les plus vendues, indique le détaillant. Les ventes sont déjà au niveau de marques plus petites mais bien établies comme Cristal, déclare la porte-parole Ine Tassignon : 80% ont été vendus au comptoir en Flandre.

Le leader du marché, Jupiler, a lui vendu cinq fois plus (1,5 million) de canettes de 33 cl chez Delhaize au cours de la même période - de début août à ce mois-ci. D'ici 2023, Average Rob et ses deux partenaires commerciaux espèrent vendre 3 millions de canettes dans le pays et à l'étranger.