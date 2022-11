Un système de vérification différencié arrive sur Twitter

Dès le deux décembre, Elon Musk lancera les labels de vérification différenciés. Bleu pour les "personnes ordinaires", or pour les entreprises et argent pour les pouvoirs publics.

Dès la fin de la semaine prochaine, les utilisateurs de Twitter pourront à nouveau s'inscrire au service d'abonnement et obtenir le label de vérification à côté de leur nom. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, l'a annoncé par un tweet. La date de lancement prévue, le 2 décembre, est plus tardive que ce que Musk lui-même avait indiqué précédemment.

Il y a également eu un changement dans étiquettes de vérification. Alors qu'auparavant chaque compte vérifié recevait une coche bleue, il y aura désormais plusieurs couleurs. Les entreprises recevront une coche en or et les gouvernements une coche en argent. La coche bleue restera réservée aux utilisateurs ordinaires. Ce faisant, Twitter ne fera pas de distinction entre les célébrités et les personnes "ordinaires".

Un label de vérification pour tous les abonnés

Jusqu'au rachat de Twitter par Musk, la coche bleue était réservée aux comptes contrôlés par le service de messagerie. Musk a décidé de donner une coche bleue à tous ceux qui voulaient payer 8 dollars par mois pour le service d'abonnement Twitter Blue. Cette décision a conduit à un chaos massif lorsque toutes sortes de personnes ont pris cet abonnement et se sont fait passer pour des entreprises, des stars et des hommes politiques.

Par la suite, Musk a décidé de suspendre les nouvelles souscriptions au service d'abonnement. Maintenant, il déclare également que tous les comptes seront vérifiés manuellement avant d'être cochés, ce qu'il ne voulait pas auparavant. Selon l'homme le plus riche du monde, c'est "douloureux, mais nécessaire".