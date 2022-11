Comment le prodige des cryptos a ruiné son empire

En une semaine, Sam Bankman-Fried “SBF” est devenu la figure la plus détestée du monde des cryptomonnaies, il en était pourtant l’une des étoiles montantes. Plus jeune milliardaire de sa génération, il est le fondateur de FTX, l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus utilisées au monde. Elle abritait des millions d’utilisateurs et pesait 32 milliards de dollars.

SBF avait tout de la figure idéale de la tech : look désinvolte, humble, philanthrope et engagé.

Pourtant, en quelques jours son empire s’est effondré, emportant au passage l’argent des utilisateurs, des investisseurs et la fortune de Sam. Les dégâts se comptent en milliards de dollars.

Au centre du fiasco : un mélange de tromperies, de produits financiers complexes et de mauvaise gestion. L’argent des utilisateurs a été utilisé par FTX pour placer des paris risqués sur les cours, tout en substituant ses fonds propres par une cryptomonnaie bancale, qui s’est effondrée du jour au lendemain. Le tout, dans le plus grand des secrets.

Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Comment SBF a-t-il fait pour duper tout le monde, et pourquoi son château de cartes a-t-il fini par s’écrouler ? Réponse dans ce nouveau décryptage de LN24 +.