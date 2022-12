Actuellement, les jeux "Call of Duty" ne sont pas disponibles sur la Switch de Nintendo. L'accord pourrait également être étendu, selon Phil Spencer, le principal responsable des jeux chez Microsoft.

L'accord dépend de l'achèvement de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, qui a annoncé en janvier qu'il mettrait 68,7 milliards de dollars dans la poche de la société. Activision est l'un des développeurs et éditeurs de jeux vidéo les plus connus, avec des titres tels que "World of Warcraft", "Overwatch", "Diablo" et "Candy Crush", en plus de "Call of Duty".

On s'est immédiatement inquiété du fait que cette acquisition allait bouleverser le secteur. Après tout, Microsoft possède déjà sa propre console de jeu avec la Xbox, et certains craignaient que le groupe ne réserve les nouveaux jeux d'Activision et des joueurs établis exclusivement à sa console. Les organismes de surveillance de la concurrence aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont déjà lancé des enquêtes approfondies.

Selon les analystes, Microsoft tente également de conclure des accords avec d'autres sociétés de jeux vidéo autour de "Call of Duty", dans le but d'apaiser les régulateurs. De même, Sony, le fabricant de la Playstation, a reçu une offre similaire, mais le groupe japonais, qui a déjà critiqué l'opération, s'abstient pour l'instant. Microsoft a également révélé précédemment qu'elle continuerait à proposer "Call of Duty" sur la boutique en ligne de jeux vidéo Steam de Valve.

"Notre intention est de devenir plus pertinent sur plus d'écrans", assure Spencer. "Nous avons une assez bonne idée de la manière de construire une relation gagnant-gagnant avec Nintendo et Sony."

Microsoft a pour objectif de finaliser l'acquisition d'Activision au cours du premier semestre 2023. Mercredi, des dirigeants du groupe technologique ont rencontré la dirigeante de l'autorité antitrust américaine, la FTC.