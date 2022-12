La plateforme de cryptomonnaies Amber met fin à son parrainage de Chelsea et supprime 300 emplois

Amber Group, l'une des plus grandes plateformes d'échange et de prêt de cryptomonnaies en Asie, opère un changement de direction. La société réduit son personnel, cesse de cibler les particuliers et met fin à un accord de parrainage avec le club de football anglais Chelsea FC. C'est ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg sur la base d'une source anonyme.