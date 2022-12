Tech : la Wallonie va participer pour la 5e fois au au CES de Las Vegas

Seule l'édition 2021, qui n'avait eu lieu qu'en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, manque au palmarès de l'Awex sur les six dernières années.

Après une version hybride en janvier dernier, ce sera en effet le retour du salon dans sa version "normale", c'est-à-dire grande, le mois prochain, sans Covid ou presque. Terminés le port du masque obligatoire dans les allées du salon et les tests de dépistage à effectuer avant de prendre l'avion ou durant l'événement. Malgré cela, les très nombreuses entreprises chinoises devraient manquer à l'appel et cela aura un impact.

"Avant la crise du Covid, le CES rassemblait quelque 4.600 exposants, dont 1.800 à 1.900 chinois. L'édition à venir devrait réunir environ 3.100 exposants, pour 2.200 en janvier 2022", illustre Guy Vanpaesschen, expert en nouvelles technologies au sein de l'Awex et présent chaque année dans le Nevada.

Les grands du secteur au rendez-vous

Tous les grands acteurs du secteur technologique (Amazon, Meta, Google, Samsung, Lenovo, Sony ou encore des constructeurs automobiles) seront par contre présents, contrairement à l'année dernière où nombre d'entre eux s'étaient désistés en dernière minute. "Cela va redonner de l'éclat et susciter un intérêt renouvelé pour le CES", espère le responsable de l'Awex.

Ce dont entendent bien profiter les seize entreprises wallonnes qui feront le voyage jusqu'à Las Vegas avec l'Agence: neuf start-ups et sept PME. Parmi elles, huit (dont six start-ups) y seront pour la première fois, ce qui témoigne d'un très bon taux de renouvellement, selon Guy Vanpaesschen.

Comme désormais à chaque édition du CES, de multiples événements parallèles ou en marge du salon auront en outre lieu à Las Vegas. Cela afin de donner de la visibilité aux entreprises wallonnes sur ce salon "incontournable" pour elles et de "rentabiliser" un déplacement très onéreux jusqu'aux Etats-Unis.

A commencer par l'inauguration, le premier jour officiel du salon, de l'un des deux stands de l'Awex par Gary Shapiro, fondateur et CEO du CES. Il en avait déjà fait de même l'an dernier et semble donc apprécier la présence répétée de la Wallonie, et plus largement de la Belgique sur place.

La Belgique sera d'ailleurs récompensée, au tout début de l'événement, lors d'une cérémonie récompensant les pays innovants. Le consul général de Los Angeles fera le déplacement pour recevoir le prix.

"Belgian Beer Time"

Il y aura, en outre, une nouvelle fois un "Belgian Beer Time" sur le stand wallon, avec 200 à 250 personnes attendues, et la Soirée de la Francophonie, qui devrait rassembler plus de 500 personnes. Ou encore le Village francophone, un événement organisé en parallèle de dix salons technologiques internationaux durant l'année et dont l'ambition est de connecter les différents territoires de la francophonie numérique. Des moments de rapprochements seront aussi organisés entre les entreprises wallonnes et celles du Québec et d'Israël, dont l'écosystème est intéressant et dynamique, aux dires de l'Awex.

Autant d'événements, donc, pour rentabiliser au maximum la présence des entreprises wallonnes sur place, alors que les homologues bruxellois (hub.brussels) et flamand (Flanders Investment Trade - FIT) de l'Awex ne seront une nouvelle fois pas de la partie. Du côté de la capitale, on justifie cette absence par l'"absence de masse critique". "Il n'y a pas assez d'entreprises actives dans le secteur et intéressées par ce salon", explique-t-on chez hub.brussels.

Cela n'empêchera toutefois pas l'une ou l'autre entreprise belge de faire le déplacement. Une filiale de l'Imec, l'institut louvaniste de recherche en micro-électronique et nanotechnologies, en sera, de même que Nobi, un fabricant de lampes "intelligentes" détectant les chutes de personnes âgées. Le groupe verrier AGC Glass Europe, basé à Louvain-la-Neuve, y participera aussi, via deux de ses fililales (Wideye et FeelInGlass) actives dans le verre automobile. On peut enfin citer Bics, la filiale de l'opérateur télécom Proximus leader dans le marché international du transport de voix et premier fournisseur de services de données mobiles au monde.