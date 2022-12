Kevin de Patoul (CEO de Keyrock) : À terme, tout le marché financier sera basé sur la même technologie que celle des cryptos"

À 32 ans, Kevin de Patoul, cofondateur et CEO de Keyrock, fait partie de cette jeune génération qui croit profondément dans l’avenir des cryptos. En 2017, après un passage chez le consultant Roland Berger, cet ingénieur commercial de formation fondait, avec Jeremy De Groodt et Juan David Mendieta, la société Keyrock dont l’activité principale est d’être “teneur de marché” pour les bitcoins et autres ethereum. Cinq ans plus tard, lui et ses deux comparses ont...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous